В Будапеща, Виена и Генуа живакът днес мина 40°C

Екстремните температури засегнаха голяма част от Централна и Южна Европа пореден ден.

Будапеща отчете най-горещия ден в историята си. Температурата днес достигна 41,1°C, надминавайки предишния рекорд от 41°C, поставен по-рано това лято, съобщи TVP World. Тя бе измерена град Будакалаш, близо до Будапеща.

Продължителните горещини оказват все по-голям натиск върху водните и енергийните системи на Унгария. Ограниченията върху използването на вода остават в сила в 629 населени места, а в 13 от тях е обявена най-високата степен на тревога. Военните са мобилизирани да доставят питейна вода в районите с най-сериозен недостиг.

Рекордно ниското ниво на река Дунав принуди властите почти да спрат атомната електроцентрала „Пакш“, която осигурява около половината от електричеството на Унгария. Централата работи с малко над 10% от капацитета си заради ниското ниво на реката.

B Австрия за втори пореден ден се отчитат температурни рекорди. В района на Щамерсдорф (Виена) термометрите днес показаха 41 градуса по Целзий, сочат данните на националната метеорологична служба GeoSphere Austriа. В Бад Дойч-Алтенбург, край Виена, вчера следобед температурата е достигнала 41,2°C.

В историята на метеорологичните измервания в Австрия никога досега не е имало три последователни дни с температури от 40°C или повече. В понеделник (3 август) във Виена бяха измерени 40,1°C, във вторник отново там 41°C, а в сряда в Бад Дойч-Алтенбург 41,2°C.

Общо в 27 измервателни станции бяха поставени нови абсолютни температурни рекорди за съответните места. Най-прохладното“ място в Австрия под 1000 метра надморска височина в сряда беше Шопернау (Форарлберг, 839 м) с температура 29°C.

Словакия постави нов абсолютен температурен рекорд за втори пореден ден, след като в южно село бяха измерени 42,2°C. Измерената температура в село Долне Плахтинце надмина рекорда от 41,4°C, поставен на 5 август в югозападната част на Словакия, съобщи Словашкият хидрометеорологичен институт.

Рекордно ниското ниво на река Сава принуди ядрената централа в Словакия да намали мощността си, но правителството разпореди реакторът да не бъде спиран напълно заради опасения от проблеми в електроенергийната система.

Четвърта гореща вълна залива това лято Италия. Във всички 27 големи града в Италия днес е обявен червен код.

Италия не помни толкова дълъг период от почти всички градове с червен код, като в Генуа жегата постави рекорд от 40 градуса, а във Флоренция 41°C. Днешният ден се приема като общ рекорд с всичките 27 града с червен код. Дължи се на натрупването на последователни горещи дни, съпътствани с висока влажност денем и нощем, които не са добра среда за здравето не само на възрастните, децата и болните, но и на здравите хора. Медиите съобщават за смъртни случаи на селскостопански и строителни работници.

Градовете с червен код днес са от Болцано в Алпите до Палермо на остров Сицилия. В Рим бе достигната температура от 37 градуса по Целзий, а през нощта – 27 градуса при влажност над 60%.