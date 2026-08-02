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НИМХ: Месец юли е бил най-студен от 2019 г. насам

Имало е минимална температура от 4,9 градуса и сняг по планините, отчита института

02 Авг. 2026
През месеца по българското крайбрежие на Черно море са наблюдавани няколко случая с бързо понижение
БГНЕС
През месеца по българското крайбрежие на Черно море са наблюдавани няколко случая с бързо понижение

Изминалият месец е бил най-хладният и валежен след юли 2019 г. и един от най-хладните месец юли за последните 20 години, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на официалната си фейсбук страница, цитиран от БТА.

Най-високата измерена температура е 39,3 градуса на 20 юли в с. Първомай, област Благоевград. Най-ниската минимална температура е била 4,9 градуса - в Драгоман на 26 юли. На връх Мусала е измерена най-ниската температура – минус 2,6 градуса на 23 юли. В София най-високата температура е била 33,4 градуса на 18 юли, а най-ниската – 8,9 градуса на 24 юли. Средната месечна температура в различните населени места, където НИМХ извършва измервания, е между 18 и 26 градуса, информира НИМХ.

Най-голямото 24-часово количество валеж е 107,1 мм в с. Горен чифлик на 22 юли, когато в този район са паднали и едни от най-обилните валежи за месеца. Обилни валежи има и на 1 юли в община Трън – измереното в с. Долна Мелна количество валеж е 98,4 мм. В София месечната сума валеж е 59,9 мм, което е 93% от нормата, а максималният 24-часов валеж е 31,1 мм на 1 юли, сочат още данните на НИМХ.

На 24 юли по най-високите върхове на Рила и Пирин превалява сняг и се образува тънка снежна покривка.

През месеца по българското крайбрежие на Черно море са наблюдавани няколко случая с бързо понижение на температурата на морската вода, се отбелязва в публикувания на сайта на НИМХ анализ за предходния месец. На 8 срещу 9 юли в резултат на рязко временно обръщане на вятъра от северозапад повърхностните морски води в района на Шабла се отдръпват и температурата бързо се понижава с около 5 градуса (от 22,5 до 17 градуса). В района на Ахтопол е отчетено рязко понижение с близо 3 градуса на 13 юли сутринта, а във Варненския залив - на 25 юли сутринта, когато температурата на морската вода пада с близо 5 градуса.

От НИМХ отбелязват още, че над страната са преминали няколко студени фронта, които са предизвикали мощни конвективни бури, обилни дъждове, градушки и локални наводнения, а паднали мълнии са причина за възникване на пожари.

Август започна с топло време, като за вчера беше обявен жълт код за високи температури в няколко области на страната. Предупреждение за горещо време е издадено и за 3 август.

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НИМХ

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