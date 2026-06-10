Идва рязък обрат във времето

Днес ни очаква истинско лято с температури до 35°, но синоптиците предупреждават за рязък обрат в края на седмицата – мощен студен фронт носи гръмотевични бури, градушки и до 100 литра дъжд на квадратен метър.

В сряда ще бъде предимно слънчево. По-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, в крайните североизточни райони и по Черноморието – между 23° и 29°, за София – около 30°. Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца.

По Черноморието в сутрешните часове на места ще има намалена видимост. През деня ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 26°. Температурата на морската вода е 22°-23°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В четвъртък преди обяд ще бъде слънчево. Около и след обяд над западната половина от страната, а привечер и до полунощ и над североизточните райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици; повишава се и вероятността за локални интензивни явления и градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 28° и 33°, в отделни райони и по-високи.

В петък с усилване на вятъра от северозапад, а в Източна България по-късно през деня – от североизток, ще започне да нахлува хладен въздух. По линията на преминаващия студен фронт се повишава вероятността валежите и гръмотевичните бури да са много интензивни, а количествата на валежите в източната половина от Северна България и на места в Южна, да са значителни, в отделни райони достигащи 80-100 mm. Температурите ще се понижат значително и максималните ще са между 20° и 25°. През нощта срещу събота значителни по количество ще има все още главно в Източна България.