Жълт код за бури и градушки е обявен за утре

НИМХ По Черноморието денят ще бъде слънчев, със слаб, следобед до умерен вятър.

Гръмотевични бури и градушки се очакват утре над страната, предупредиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Според прогнозата на института за 24 юни над северозападните райони още от сутринта, а след обяд и над западната половина на страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места се очакват краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени от гръмотевични бури, като има условия и за градушки.

В Източна България времето ще остане предимно слънчево. Вятърът ще бъде слаб - в Западна България от запад-северозапад, а в източните райони предимно от изток. Максималните температури ще достигнат между 28 и 33 градуса, а в София се очакват около 29 градуса.

В планините на Източна България също ще преобладава слънчево време, докато над масивите в западната част на страната ще се развива купесто-дъждовна облачност с краткотрайни, на места интензивни валежи и гръмотевични бури. Възможни са и градушки. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, а максималните температури ще бъдат около 23 градуса на 1200 метра и около 15 градуса на 2000 метра надморска височина.

По Черноморието денят ще бъде слънчев, със слаб, следобед до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23–24 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Днес интензивен дъжд, придружен със слаба градушка, падна над Лом. Около 30 минути е валяло над Лом малко след 17 часа. Вследствие на това има наводнени улици в ниската част на града, съобщава общественото радио. Служители от "Чистота" оказват съдействие, където е необходимо, съобщиха от Община Лом.

В останалата част на област Монтана на места преваля краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици.