Градушка колкото мандарина удари в Трявна

Над 630 ракети срещу градоносни облаци са изстреляни за денонощие, но са засегнати много райони в страната

Днес, 16:47
Ледените късове в Трявна (вляво) и Царева ливада (вдясно) са били с размер на мандарини
Ледените късове в Трявна (вляво) и Царева ливада (вдясно) са били с размер на мандарини

Градушки паднаха в някои райони на Северозападна, Североизточна и Централна България, както и София.

Най-тежко бе положението в района на Трявна, където ледените късове са били с големината на мандарина. Сериозно са пострадали село Царева ливада и други селища в района на Дряново, като навсякъде се съобщава за щети по посевите. 

Градоносната клетка, която е преминала първо и през Габрово, се е насочила на изток, към Елена, съобщават от специализирания портал Meteo Balkans. 

Днес засегнати от градушки, обилни валежи и гръмотевични бури бяха още районите около Монтана и Враца в Северозапада.

Във Варненска област има засегнати градини в Долни чифлик, Старо Оряхово и други селища, където градушката е била с големината на лешник.

В Силистренско картинката бе подобна - както в самия град, така и в околните населени места.

Краткотрайна градушка днес имаше и в някои райони на София, но тя бе дребна.

А снощи ледени късове с големина на орех паднаха в сливенското село Жельо войвода. Засегната е селскостопанската продукция в дворовете на хората и в околните ниви, каза кметът на селото Стоян Генов, който допълни, че от близката площадка за борба с градушките са изстреляни 15-ина ракети за разбиване на облачната система. 

Според обобщените данни на Meteo Balkans за последното денонощие в цялата страна са били изстреляни над 630 ракети срещу градоопасни облаци, като поражения по земеделски площи вече са отчетени в няколко области.

