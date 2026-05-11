Мълния изпепели къща в Мъглиж при силна буря

Градушки удариха много райони на страната

11 Май 2026Обновена
Предизвиканият от мълнията пожар
Снимка: Фейсбук: Иван Янев
Силна буря и градушка нанесоха сериозни щети в района на Мъглиж, след като мълния подпали и изпепели къща, съобщава Meteo Balkans.

Инцидентът е станал малко след преминаването на мощна гръмотевична буря, съпроводена с интензивна градушка и проливен дъжд. По първоначална информация огънят е избухнал след удар от мълния, като пламъците бързо обхванали сградата.

На място са изпратени екипи на пожарната, които са се борили с огъня в продължение на часове. Няма данни за пострадали хора.

 

В същото време градушки удариха редица населени места в страната. 

Едри ледени късове засипаха градините на Златица, Софийско. Отиде им реколтата, коментира фейсбук профилът на Мeteo Balkans. Краткокрайна, но силна градушка удари и Кърджали в късния следобед.

 

В рания следобед Meteo Balkans предупреди за започващите бури на базата на прогноза, базирана на SPM - числов модел за прогнозиране на времето. Според прогнозата, публикувана с актуалност към 15:40 бури се очакваха в  Монтана, Враца, Ловеч и Плевен. 

Градушки се очакват и утре. По прогнозата  на НИМХ утре минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София – около 11°. "Ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад, по време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, в София – около 23°", прогнозират синоптиците. 

 

Градина в Кърджали.
