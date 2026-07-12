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Бурята наводни селища в Западна България

В София има подадени 12 сигнала за паднали и счупени дървета

12 Юли 2026Обновена
В Лом улиците се наводниха
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В Лом улиците се наводниха

Бури и силни дъждове, на места с градушка, имаше в много райони на Западна България в следобедните часове, като в някои от градовете се наводниха улици. 

Рязката промяна на времето започна в най-северозападната част на страната - Видин, Кула, Бойница, Грамада, където имаше и ситна градушка, и множество гръмотевици.

След това по реда си минаха София, Перник и Кюстендил. Ветровете се насочиха и на изток, като преминаха през Червен бряг и Плевенско.

В Лом улиците бяха наводнени, като височината на водата стигна до 15 см:

В София бурята се вихри около 50 минути, придружена с обилен дъжд и гръмотевици. Малко след отминаването ѝ в столична община са били получени 12 сигнала за паднали дървета. Седем от тях се обработват от екипите на общината, а останалите пет – от екипите на Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Засега няма постъпили сигнали за наводнения или завирявания. На терен работят седем дежурни общински екипа, започват и обходи на критичните точки в града с цел своевременно установяване и отстраняване на възникнали проблеми.

Времето в страната продължава да е непостоянно. На много места в Централна България и планинските райони се очакват също кратки, но бурни валежи, придружени с гръмотевици. 

По морето се очаква да превали и прегърми утре на отделни места. Във вторник валежите почти навсякъде ще спрат. Температурите ще се вдигнат, новото кратко охлаждане ще е преминало. 

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