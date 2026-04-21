Обявен е жълт код за опасно време

Ще има значителни валежи, а зимата се завръща в планините

Днес, 07:49
Meteo Balkans

Жълт код за значителни валежи в Западна, Южна и Източна България е обявен за вторник, 21 април, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология, цитирани от Би Ти Ви.

Възможно е количествата дъжд в тези райони да достигат 20-30 литра на квадратен метър. Още преди обед прогнозата е облачността от Северозапад да се увеличи. Предстоят интензивни и значителни дъждове с гръмотевици на много места в Южна България.

Във високите части се предупреждава и за възможно валежи от сняг. Минималните температури ще са от 4 до 9 градуса, а максималните - между 12 и 16 градуса. 

По Черноморието ще бъде облачно, с превалявания от дъжд, по южното крайбрежие – интензивни и значителни. Вятърът ще умерен от североизток. Максималните температури ще бъдат около 15 градуса, температурата на морската вода ще е около 13 градуса, а вълнението на морето ще достига до 3 бала.

В планините зимата се завръща. Там ще бъде облачно, с валежи от дъжд, които над на височина от 1700 метра ще се обръщат в сняг. Значителни ще бъдат валежите в Родопите, Странджа и Сакар. Вятърът ще бъде умерен от северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 7 градуса, а на 2000 метра – около 0.

