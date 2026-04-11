НОИ проверява обезщетения срещу високи доходи

Осигурителните експерти следят и хората с кратки периоди на работа

Днес, 08:14
Ако човек се връща в България с деклариран висок доход от нискоквалифициран труд, НОИ със сигурност ще го провери.
Ако човек се връща в България с деклариран висок доход от нискоквалифициран труд, НОИ със сигурност ще го провери.

Високият осигурителен доход, максималното обезщетение за безработица, кратки периоди на работа за голяма заплата, нискоквалифициран труд с несъразмерно заплащане – това са част от признаците за измами с обезщетения и пенсии, които Националният осигурителен институт следи. Наличието на едно от тези обстоятелства е почти гарантиран повод да се направи проверка на съответния случай. Това става ясно от любопитен материал за измамите, на които се натъкват служителите на териториалното управление в Търговище, публикуван в новия информационен бюлетин на института.

Въпреки че схемата с "френската" безработица – получаване на големи обезщетения след периоди на работа в ЕС, беше пресечена и максималните суми, които се получаваха, значително намаляха, търсещите обезщетение по тази линия всъщност се увеличават, посочват осигурителните експерти. Затова всеки случай се проверява обстойно, включително чрез засичане на информацията в чужбина.

При друга комбинация за големи суми за безработица човек прекратява договора си в ЕС на основание "взаимно съгласие" или "напускане на служителя", връща се в България и за кратко започва работа при тукашен работодател на висок осигурителен доход. Така после може да се вземе голямо обезщетение за максималния период от време. Под особен надзор са и хората, които серийно заявяват "френска" безработица, веднага щом задължителният период между двете обезщетения изтече.

Цели 11 "червени" лампички търсят служителите и за измами с болнични и майчинство. И тук договорите за кратък период от време и резките скокове в заплащането са сигнал за потенциална измама. Наблюдават се и случаите на ниско квалифициран труд с високо възнаграждение, подаването на болнични листове с едно и също заболяване, работодатели със забавяне в подаването на информация или плащането на осигуровки и т.н.

Ключови думи:

френска безработица

