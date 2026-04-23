Съдът на ЕС потвърди новия ред за "френската" безработица

Законовите промени, които спряха измамите, не противоречат на европейското право, обявиха магистратите

Днес, 17:30
Няма проблем с нашите промени за френската безработица.
Няма проблем с нашите промени за френската безработица.

Законовите промени, с които бяха пресечени измамите с т.нар. френска безработица, не противоречат с правото на Европейския съюз. Това постанови Съдът на ЕС днес с решение по дело, заведено след преюдициално запитване на Административен съд - гр. Благоевград, свързано с начина на изчисляване на паричните обезщетения за безработица за лица с осигурителни периоди в България и в друга държава членка на ЕС.

С решението си съдът приема, че българската правна уредба, прилагана от НОИ е напълно съвместима с правото на Европейския съюз, съобщи нашият осигурителен институт. Съдът потвърждава, че при определяне размера на обезщетението за безработица България, като държава по пребиваване, може да прилага национален ред за изчисляване, при който не се взема предвид единствено възнаграждението от последната работа в друга държава членка, а могат да бъдат отчетени и други доходи и осигурителни периоди, съгласно националното законодателство.

През 2024 г. депутатите затвориха вратичка в Кодекса за социално осигуряване, която позволяваше човек с няколко дни работа на висока заплата в европейска страна да получава тук максимално обезщетение за безработица. В резултат на промените големите обезщетения със стаж от различни европейски страни рязко се стопиха. У нас обаче се водят стотици дела срещу ограниченията и практиката на НОИ да ги прилага към заварени случаи. Вторият въпрос обаче – може ли да се прилагат новите правила към стари случаи, не е предмет на запитването и не е коментиран от Съда на ЕС.

