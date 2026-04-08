Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Обявен е жълт код за силен вятър в цяла България

Застудяването ще продължи поне до Великден

Днес, 08:34
Затопляне на времето може да очакваме след Великден.
НИМХ
Затопляне на времето може да очакваме след Великден.

След последните два-три топли дни температурите започват постепенно да падат. През следващите дни времето ще бъде доста променливо, с условия за превалявания, като застудяването ще продължи. На повече места ще са валежите в четвъртък, а вечерта и през нощта срещу петък, с понижението на температурите, на места в Северна България и по високите полета дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Това показва прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.

Днес деня ще духа умерен и силен северозападен вятър и с него ще нахлува студен въздух. Ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността и главно над Източна България ще има превалявания от дъжд. Максималните температури ще са между 10° и 15°, по-високи в крайните югозападни райони, в София – около 12°.

Жълт код за силен вятър е обявен в цяла България.

В планините ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над масивите от източната половина на страната и на места там ще превали сняг. Ще духа силен и бурен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух и температурите през деня ще се понижат. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около минус 2°.

По Черноморието облачността ще бъде по-често значителна и на места ще има превалявания от дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 11° и 14°. Температурата на морската вода е 8°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

 

По Великден

От събота валежи ще има главно в Източна България и планините, като отново в нощните часове на отделни места в североизточните и планинските райони ще вали и сняг. Минималните температури ще са близки до нулата, от събота на места по високите полета ще са и отрицателни. Максималните ще са най-ниски в петък - предимно между 7° и 12°, през останалите дни в повечето места ще са между 9° и 14°. Вятърът от северозапад в четвъртък ще отслабне, в петък в Източна България временно ще е от североизток, а в събота ще е слаб, най-често от изток-югоизток. В неделя ще се ориентира от северозапад, в понеделник - от североизток; ще се усили до умерен. Във вторник вероятността за валежи намалява, ще има повече и по-продължителни разкъсвания и намаления на облачността. Дневните температури ще се повишат.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

прогнозата за времето, жълт код, вятър

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Голямото Д потъна в стратегическо мълчание
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?