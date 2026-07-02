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И днес е в сила жълт код за бури и градушки

Предупреждението важи за цялата страна, обявиха от НИМХ

Днес, 09:35
Само в Добричко, Варненско и Бургаско няма да вали интензивно
Само в Добричко, Варненско и Бургаско няма да вали интензивно

Жълт код за летни бури обяви Националният институт по метрология и хидрология (НИМХ) за цяла България в днешния 2 юли. Предупреждението е в сила втори пореден ден, след като вчера в страната се изсипаха поройни дъждове и градушки, като най-тежко беше положението в София.

Днес предиобед ще преобладава слънчево време, с ниска слоеста облачност в сутрешните часове на места в равнинните райони. Около и следобед ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има валежи и гръмотевични бури. В отделни райони те ще бъдат временно интензивни и значителни по количество. Ще има и градушки. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще е слаб до умерен, като с него ще прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижат още и максималните ще са между 28° и 34°, в София – около 28°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 28° до 30°. Температурата на морската вода е 26°–27°. Вълнението на морето ще бъде 2–3 бала.

И в планините около и следобед ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони те ще бъдат временно интензивни и значителни по количество. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 14°.

И през следващите дни ще преобладава слънчево време, но ще продължи да се развива купесто-дъждовна облачност. Ще има и краткотрайни валежи – на повече места в петък, а в събота главно в Централна и Източна България. В отделни райони те ще бъдат временно интензивни и значителни по количество и с гръмотевици. Има и условия за градушки. Вятърът ще е от северозапад, а температурите ще се понижат още, като максималните в събота и неделя ще са между 24° и 30°. В неделя и понеделник ще бъде предимно слънчево, а следобедни превалявания ще има само на отделни места.

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Ключови думи:

жълт код, буря, градушка

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