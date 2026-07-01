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Мощна буря с градушка удари София (галерия)

В много квартали спря токът, нарушено бе и движението на трамваите

01 Юли 2026Обновена
Улиците в столицата се превърнаха за броени минути в реки.
Булфото
Улиците в столицата се превърнаха за броени минути в реки.

Мощна лятна буря, придружена от градушка и силни гръмотевици, връхлетя София в ранния следобед. Малко преди 15:00 ч. небето над града рязко се смрачи, а последвалият пороен дъжд за броени минути превърна основни булеварди и улици в реки.

Най-сериозно засегнати са южните и централните квартали на София, където ледените късове и огромното количество вода затрудниха сериозно автомобилното движение и градския транспорт. В много квартали спря токът, движението на трамваите също бе нарушено.

Получени са близо 100 сигнала за паднали клони и дървета, завирени пътни участъци и подлези в София. Няма данни за пострадали хора, съобщиха от пресцентъра на Столична община. Граждани сигнализират и за наводнени паркинги, запушени шахти. Справка на сайта на „ЕРМ Запад“ към 19:50 ч. показва, че проблеми с електрозахранването има в централната част на столицата, както и в кварталите „Младост“ 1, 3 и 4, „Дружба“ 1 и 2, „Люлин“ 3, 4, 6 и 7, „Витоша“, „Искър“ и в Банкя, съобщава БТА.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) падналите количества дъжд на квадратен метър са били между 15 и 30 литра. Паднало дърво прекъсна движението на тролеите в района на Сточна гара. Наводнени бяха и трамвайните релси на улиците „Пиротска“ и „Одрин“. За известно време бе спряно движението на трамваите в различни части на града.

Всички аварийни екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ са на терен и реагират на сигналите след разразилата се буря, информираха още от Столична община. 

 

 

Бурята сериозно усложни движението по магистрала "Тракия" в района между София и Вакарел, където се стигна до няколко сблъсъка на коли.

 

 

Паднали клони в района на мол "София"
Сега Паднали клони в района на мол "София"
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Булфото
Булфото
Булфото
БГНЕС
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Ключови думи:

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