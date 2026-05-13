От октомври България е без самолетна защита против градушки

България е без договор за противоградова защита със самолетен способ от октомври, 2025 г. В политическата криза нова поръчка не е обявена. Министерство на земеделието и горите обаче има възможност да ползва кратка отсрочка и да удължи действалия до октомври договор, показва справка в документите.

За проблема с липсата на договор за противоградова защита със самолетен способ се разбра след днешното заседание на кабинета Радев. Земеделският министър Пламен Абровски обяви, че е информиран, че старата поръчка е изтекла и нова поръчка няма.

“Знаете, че в България защитата от градушки става по два начина - чрез ракети там, където има изградени ракетни установки, и чрез самолетен способ. За мое огромно учудване от януари досега обществената поръчка някъде се тътри из ведомствата", коментира Абровски. Той е разпоредил проверка, за чиито резултати ще уведоми на по-късен етап. "Ако има неглижиране, някой трябва да си понесе отговорността", заяви още министърът.

Проверка на “Сега” показа, че действалият договор за противоградова защита със самолетен способ е сключен на 13 юли, 2023 г. с фирма “Стройпроект” и е изтекъл на 31 октомври, 2025 година. Това е била единствената фирма, подала оферта по процедурата. Нова поръчка няма обявена. Справка в самия договор обаче показва, че той лесно може да бъде удължен и да даде глътка въздух на възложителя. Още когато е обявявана поръчката през 2023 г., е предвидено срокът на изпълнение на дейностите да е 3 години или 36 месеца. И в самия проект на договор, и в договора обаче е записано, че той е 3-годишен, но се прилага не по-късно от 31.10.2025 г. Тоест с това условие в самия договор 3-годишният срок, обявен в документацията, е намален. Според юристи има вариант договорът да се удължи най-малкото до този срок, както и да се допусне възлагане на допълнителна дейност. Не е невъзможно договорът да се удължи и извън месец юли, каквато практика ЗОП позволява, но ограничено във времето.

Не е финализирана и друга свързана с противоградовата защита поръчка - за доставка на 25 броя пускови установки за изстрелване на ракети. Тук е играла само една фирма - "Електрон Консорциум", която е покрила изискванията и е класирана на първо място, но сключен договор няма. Решението за класиране е от 31 март, 2026 г.

На днешното заседание кабинетът е взел решение да отмени решение от миналата седмица на служебното правителство по друга проблемна процедура - за пръскането срещу комари. Тази дейност беше спешно прехвърлена към агенцията по храните заради блокирана в КЗК поръчка на здравно министерство. Още при прехвърлянето й от земеделското министерство са обяснили, че няма как БАБХ да извършва дейността. Сега решението за прехвърляне се отменя и ще се търси спешен вариант за възлагане, така че площите да могат да бъдат обработени, обясни здравният министър Катя Ивкова.