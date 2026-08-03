159 пожара са потушени в страната за денонощие

През последното денонощие противопожарните служби в страната са реагирали на 192 сигнала и са ликвидирали 159 пожара. Това съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на официалния си сайт.

С преки материални щети са възникнали 26 пожара - 10 в жилищни сгради, четири в спомагателни постройки, шест в транспортни средства, един в горски масив, един в селското стопанство, два в съоръжения на открито и два други. Без нанесени материални щети са възникнали 133 пожара, от които 88 в сухи треви, горска постеля и храсти, три в стърнища, 36 в отпадъци и шест други. При пожарите няма загинали и пострадали граждани.

Извършени са 25 спасителни дейности и помощни операции - при катастрофи, при промишлена авария във водопроводната мрежа, за оказване на техническа помощ и съдействие. Към пожарните са подадени осем лъжливи повиквания.

ОПАСНА ЖЕГА

Жълт код в пет области на България заради очаквани опасни горещини обяви за понеделник (3 август) Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Предупреждението важи за Русе, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Благоевград.

Според прогнозата на НИМХ днес ще е предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валеж. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са предимно между 31° и 36°, в София - около 31°.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра - около 19°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 28°-31°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.