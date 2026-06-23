18 станаха жертвите на жегата във Франция

18 души са починали във Франция, в резултат на рекордните горещини. Сред жертвите са и две деца на възраст 2 и 4 години, заключени в кола в Югоизточна Франция. Починали са и трима души на 80 и 95 години в района на Бордо, в резултат на усложнения от жегата. Допълнително поне 13 човека са се удавили при инциденти, свързани с опити за разхлаждане. Училищата в страната затвориха заради високите температури.

Прогнозата за Великобритания също е за рекордна жега. Очаква се в следващите 4 дни температурите на Острова да надвишат 39 градуса по Целзий. С това ще бъде подобрен досегашният рекорд за най-висока температура от 35,6 градуса, поставен през 1957 г.

Преди седмица Великобритания отчете най-високите температури за целия месец май. В Ирландия също бе счупен рекорда за май с 30.6°C, измерени на летището в Шанън. В Пинхао (Португалия) и Андухар (Испания) бяха отчетени рекордните за сезона 42.7°C.

Жегите са породени от мощен антициклонален купол и подпомогнати от развиващото се явление Ел Ниньо – вече предизвикаха сериозни смущения, включително затваряне на училища във Франция и отмяна на обществено организирано гледане на мач от Световното първенство в Испания.

Прогнозите сочат, че необичайно високите температури ще се задържат и през юли.