Лятото започва с екстремни жеги до 35°C

Meteo Balkans Горещите маси (в тъмен цвят) ще се насочат първо към Испания, Франция, Германия, а след това и към Централна Европа и Балканския полуостров

Първият ден на лятото в България и в голяма част от Европа ще бъде белязан с екстремни жеги заради мощна гореща въздушна маса откъм Северна Африка и силен антициклон. Синоптичната обстановка ще бъде доминирана от т.нар. „омега блокиране“ – устойчив атмосферeн модел, който създава условия за продължителни периоди на необичайно високи температури.

Жегите у нас започнаха още вчера, а утре, с първия ден на астрономическото лято (21 юни) започват юнски горещини, които ще очертаят времето до края на месеца. Очакванията са днес в по-голямата част от страната температурите да достигнат 30°C, а утре, в първия летен следобед, ще са 33°-35°C.

Следващата седмица също ще е гореща, като дневните температури най-често ще са между 30°-35°C, а на някои места ще достигат и до 38°C. Очаква се това време да продължи без съществена промяна до първите дни на юли.

Горещата вълна ще обхване първо големи части от Европа, като най-сериозно засегнати ще бъдат Испания, Франция и части от Германия. В Централна Испания и Франция дневните максимални стойности може да достигнат 40°- 44°C, което е с над 15°C над климатичните норми за периода. След това горещите маси ще се придвижат към Централна Европа и Балканския полуостров.

Освен екстремните жеги през деня, в много райони на Западна Европа се очакват и горещи нощи, като минималните температури в тъмните часове ще останат над 24°C, което ще затрудни охлаждането на въздуха и ще повиши риска за здравето на уязвимите групи от населението.

Тежка гореща вълна, обхванала голяма част от Европа, доведе до частична забрана на алкохола във Франция, национални предупреждения в Германия и затваряне на футболна фен зона в Испания, докато температурите се доближават до рекордни стойности.

След кризисно заседание премиерът Себастиен Льокорню превантивно забрани консумацията на алкохол по време на ежегодния празник „Фет дьо ла Мюзик“ и на други обществени събития, които ще се проведат в засегнатите 35 региона в неделя. В същото време властите в Париж разпоредиха градските паркове да останат отворени денонощно.

В по-голямата част от Германия също бяха обявени предупреждения за екстремни горещини, като температурите се очаква да достигнат близо 38°C. Германската метеорологична служба DWD предупреди, че съчетанието от високи температури и влажност може да предизвика силни гръмотевични бури.

Посетителите на Рим чакаха на опашки под палещото слънце пред Колизеума, докато летните жеги превръщаха разглеждането на забележителности в истинско изпитание. Някои търсеха спасение в по-хладните подземни пространства под частично запазените останки на Храма на Клавдий.

В северния град Болоня, един от най-горещите на Апенинския полуостров, хората се разхлаждаха, като пръскаха вода по лицата си при Фонтана на Нептун от XVI век и търсеха сянка под прочутите градски аркади.

В Испания футболната федерация реши да затвори фен зоната с гигантски екрани на площад „Пласа де Колон“ в Мадрид. Така привържениците ще трябва да гледат мача на Испания срещу Саудитска Арабия от Световното първенство на други места. По ирония на съдбата самите футболисти ще играят в климатизиран стадион в Атланта, частично захранван от слънчеви панели.

Все повече внимание привлича и икономическата цена на екстремните горещини.

Управителят на Френската централна банка Еманюел Мулен заяви, че краткосрочните ефекти върху икономическия растеж са „донякъде двусмислени“, тъй като високите температури едновременно намаляват производителността и увеличават потреблението на енергия. Той обаче предупреди, че в средносрочен план горещите вълни оказват отрицателно влияние върху икономическата активност.

"Горещите вълни не са просто неприятни – те са сред най-смъртоносните метеорологични явления в Европа. Все пак повечето здравословни проблеми, свързани с жегата, може да се предотвратят с прости мерки“, заяви пред „Евронюз“ Тиаго Вилануева, председател на Европейския съюз на общопрактикуващите и семейните лекари.

Най-важното е да се знае, че при продължителни горещини организмът по-трудно регулира температурата си и отделя излишната топлина, което увеличава риска от изтощение и топлинен удар. Допълнителното натоварване за охлаждане на тялото същевременно оказва влияние и върху сърцето и бъбреците.