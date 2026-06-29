Как да разпознаем топлинен удар

Дори най-горещата вълна да ни подмине, температурите вече са трудно поносими и може да се окажат и опасни. "Сега" подбра съвети как да се справим с жегите и за какво да внимаваме от сайтовете на лечебни заведения и здравното министерство.

Топлинен удар може да се получи не само на слънце. При него най-неприятното усложнение е, че спира отделянето на пот в следствие на дехидратация, за разлика от слънчевия удар, при който потоотделянето е запазено. Топлинен удар може да се получи при работа в топли и влажни помещения, при задушно време и висока влажност на въздуха и на открито. При такива условия се затруднява отделянето на топлина от организма към околната среда.

Предразполагащи моменти са за това са усилена физическа работа при пълен стомах, употреба на алкохол, носене на дебели и затворени дрехи, както и наличие на сърдечно-съдово заболяване и затлъстяване.

От ключово значение през лятото е да можем да разпознаем симптомите на прегряване и топлинен удар.



Ако получите тези симптоми, незабавно потърсете медицинска помощ, предупреждават от столичната болница "Царица Йоанна" (ИСУЛ):

1.Топла, суха кожа без изпотяване

2. Силен и ускорен пулс

3. Объркване и/или загуба на съзнание

4. Висока температура над 39 градуса

5. Пулсиращо главоболие

6. Гадене, повръщане или и двете

За кого са опасни жегите

Силно чувствителни на топлина са възрастните над 65-годишна възраст, малки деца под 4-годишна възраст, спортисти, хора, които не приемат достатъчно количество вода и течности и консумиралите алкохол.

От високите температури следва да се пазят и хората с определени заболявания – сърдечни, белодробни, бъбречни, диабет, психически, анемия, както тези с наднормено тегло и

затлъстяване, високо кръвно налягане и всяко състояние на повишена телесна температура. Излагането на топлина следва да избягват и претърпелите слънчево изгаряне.

Трябва да се има предвид и че приемът на някои лекарства затруднява способността на тялото да се справя с високата температура. Такива са антихистамини, диуретици, транквилизанти, антиконвулсанти, медикаменти за сърце и срещу високо кръвно налягане, антидепресанти и невролептици. В тази група попадат и таблетките за отслабване и наркотични средства, като кокаин и амфетамини.

Оказване на първа помощ

Първата помощ при топлинен или слънчев удар трябва да се окаже бързо, независимо от степента на увреждане. Пострадалият се пренася на хладно, сенчесто и проветриво място, поставя се в полуседнало положение, дрехите се разхлабват, необходимо да се напръска с вода и на главата да се постави студен компрес. Мокри кърпи се поставят и на гърдите, корема и гърба на пострадалия и му се дава да пие студена вода. Ако пострадалият е в състояние да приема течности му се дава обилно да пие охладени и подсладени напитки. При загуба на съзнание и спиране на дишането и сърдечната дейност се прави изкуствено дишане и непряк сърдечен масаж. Пострадалият се транспортира в лежащо състояние до медицинско заведение. Най-тежките поражения са кома, депресия на всички жизненоважни функции, но уточни, че ако бъде охладен навреме, човек възвръща нормалния си тонус след 4 до 5 часа.

Здравното министерство днес също публикува във Фейсбук съвети: