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Колко здравословен е зехтинът

Ползите от него са много – и за сърце, и срещу диабет и висок холестерол

27 Юли 2026
Важно е от коя реколта е зехтинът.
Pixabay
Важно е от коя реколта е зехтинът.

Много от здравословните диети си приличат – балансирана комбинация от зеленчуци, плодове, растителни протеини, фибри и полезни мазнини. Неизменно в последната категория е зехтинът. Тази мазнина е богата на мастни киселини и полезни за здравето полифеноли, които са мощно средство срещу възпалителни процеси в тялото. Проучванията сочат, че  консумацията на маслиново масло може да помогне за намаляване на риска от сърдечни заболявания, невродегенеративни заболявания и дори преждевременна смърт, особено когато се консумира като част от средиземноморската диета. Какво още трябва да знаем за зехтина?

Зехтинът е най-здравословният вид мазнина. Най-добре е да е добит чрез машинна екстракция и да е екстра върджин. Остарява бързо, затова задължително търсете информация коя година е произведен. Обикновено е в оптимално състояние до следващата реколта, т.е. до края на тази година е препоръчително да консумираме зехтин от реколта 2025. Тук трябва да се има предвид, че първият зехтин от новата реколта се появява в края на годината. Като всяка мазнина, зехтинът също се съхранява най-добре в тъмни съдове от стъкло или метал.

От всички растителни масла маслиновото масло има една от най-високите концентрации на мононенаситени мазнини и полифеноли. Тези съединения, и по-специално олеиновата киселина, допринасят за балансиране на нивата на холестерола, понижаване на кръвното налягане и поддържане на сърцето в по-добро здраве с течение на времето.

В мащабно клинично проучване от 2018 г. в Испания хората с висок риск от сърдечносъдови заболявания, които са спазвали средиземноморска диета, допълнена с екстра върджин маслиново масло (най-малко четири супени лъжици на ден), са намалили риска си от инфаркт, инсулт и смърт от сърдечносъдови заболявания с 30% в сравнение с хората, които спазват диети с ниско съдържание на мазнини.

Зехтинът е ключов и за усвояване на витамините от храната, тъй като много от тях са мастноразтворими.

Освен полифенолите, зехтинът съдържа и други антиоксиданти като витамин Е и сквален. Всички те спомагат за намаляване на възпалението и оксидативния стрес, които могат да причинят клетъчни увреждания и заболявания. Зехтинът може да допринесе и за метаболитното здраве, като подобрява контрола на кръвната захар и потенциално намалява риска от диабет тип 2.

Здравословните мазнини и антиоксидантите в маслиновото масло помагат също за защитата на мозъка и намаляват риска от когнитивен упадък. Според дългогодишни изследвания, при хората, които консумират повече от половин супена лъжица зехтин на ден, рискът от смърт вследствие на деменция е с 28% по-нисък в сравнение с тези, които никога или рядко консумират зехтин. При тях също така е отчетен значително по-нисък риск от смърт вследствие на сърдечно-съдови заболявания, респираторни заболявания и рак.

Голяма част от тези проучвания са само на база наблюдение, така че е трудно да се докаже причинно-следствена връзка за отделна храна. Въпреки това, резултатите подкрепят замяната на източниците на наситени мазнини (като масло, майонеза или маргарин) със зехтин.

В една супена лъжица има около 120 калории, но се смята, че от една до четири лъжици дневно е добра доза.

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здравословен живот

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