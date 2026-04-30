Колко полезни са овесените ядки

Евтини и питателни, овесените ядки са използвани за храна още от неолита, а днес са задължителна част от здравословното хранене. Какво ги прави толкова полезни?

Овесът е добре балансирана храна с 11-15% протеин и цяла колекция от витамини и минерали. Това, което ги отличава обаче, са бета глюканите - полизахариди от влакнест тип. Те са причината за едно от най-важните свойства на овесените ядки – да намаляват лошия LDL холестерол, който увеличава риска от инфаркт и инсулт.

Бета глюканите са фибри, които "изсмукват" богатите на холестерол жлъчни киселини и така ги извеждат от червата. От 90-те години на миналия век има изследвания, че дори половин чаша овесени ядки на ден намалява риска от сърдечносъдови заболявания, пише "Ню Йорк таймс". В едно малко проучване лошият холестерол намалява с 12% след само четири седмици.

Хората с висок холестерол ще забележат непосредствени и много важни ползи от овесените ядки, казва Падманабан Кришнан, професор по хранене от университета в Южна Дакота. Някои нови изследвания пък показват, че други съставки на овесените ядки – например антиоксидантите като авенатрамиди, намаляват кръвното налягане, допълва Кандида Ребело, директор на лабораторията по хронични заболявания и хранене на университета в Луизиана.

Богатите на въглехидрати храни обикновено водят до скок на кръвната захар. Този скок обаче значително се уравновесява от овесените ядки. Храните с фибри забавят храносмилането и пречат на глюкозата да постъпи прекалено бързо в кръвта. Бета глюканът е особено полезен за това.

Овесените ядки са особено полезни за хората с диабет тип 2, казват специалистите. Има сведения, че те дори имат превантивен ефект – според едно изследване от 2020 г. включването на овесени ядки в менюто дори само два пъти седмично намалява риска от развитие на диабет тип 2.

Днес в храната често има дефицит на фибри, а овесените ядки са отличен начин това да се поправи. В половин чаша овесени ядки има 4 грама фибри, а дневната норма за възрастен човек е 21 до 38 грама според възрастта и пола.

Овесените ядки са много полезни и за червата. Тъй като бета глюканът не се храносмила в тънкото черво, той достига до дебелото черво, където храни полезните чревни бактерии и на практика играе ролята на пребиотик. Тези вещества са много полезен щит срещу чревните възпалителни процеси и затова са важни за хора с висок холестерол, затлъстяване и други метаболитни заболявания. Има ги и под формата на хранителни добавки, но златно правило тук е, че всички полезни вещества се набавят най-добре с балансирано хранене, а не под формата на таблетки.

Важно е овесените ядки да се съчетават с пиенето на достатъчно течности през деня и физическата активност, за да имат максимален ефект, казват специалистите. Рафинираните варианти са по-малко полезни от пълнозърнестите, а комбинациите със захар и подсладители трябва да се избягват, както и полуготовите продукти, които обещават приготвяне за нула време. На пазара обикновено има два вида овесени ядки - фини и едри, като за максимален ефект се препоръчват едрите.