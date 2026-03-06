Полезни ли са картофите

Pixabay Кората също е пълна с полезни вещества, стига да сме сигурни, че не е коктейл от химикали.

В много диети и съвети за здравословно хранене картофите се представят като злодей, най-вече заради главната им роля във веригите за бързо хранене и увлечението към нисковъглехидратните диети. Картофите обаче съвсем на заслужават лошата си репутация, а са пълни с ценни вещества. Важно е само да се избягват вредните начини на приготвяне като пържене.

Източник на енергия

Картофите имат високо съдържание на въглехидрати, но това не ги прави лоши. Те са сложни въглехидрати, които изискват повече време да се разградят и усвоят от простите въглехидрати. Някои сортове действително имат висок гликемичен индекс, което означава, че бързо повишават кръвната захар. По-восъчните сортове имат по-нисък гликемичен индекс. Също така, варените и печени картофи имат по-нисък гликемичен индекс от пържените картофи и картофеното пюре.

За да неутрализирате опасността от скок в кръвната захар, диетолозите съветват картофите да се комбинират с протеини, здравословни мазнини и зеленчуци.

Богати са на витамини

Картофите са изненадващо солиден източник на витамин С, който е важен за имунната система. Освен това са пълни с феноли, които намаляват възпалителните процеси, регулират имунната функция и предпазват клетките от увреждане. Съдържат и скромно количество витамин В6, който е важен за сърдечносъдовото здраве.

Дават повече калий от бананите

Калият е електролит, който е ключов за функционирането на нервите и мускулите. Играе роля и за регулиране на високото кръвно. Богати на калий са бананите, но картофите се оказват даже по-добър източник. Един средноголям картоф осигурява около 30% от дневната дажба калий.

Как са полезни

Когато са печени или варени с минимални добавки, картофите на практика нямат мазнини. Приготвени с масло, пържени или гарнирани със сметана те стават изключително калорични. Затова експертите препоръчват да се консумират със зехтин.