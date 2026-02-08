Експерти искат здравен данък върху газираните напитки

Да се въведе данък върху подсладените безалкохолни напитки в България, като част от мерките по превенцията на хроничните заболявания сред населението. За това настояват експертите от Health Metrics - компания, която събира, анализира и представя здравна, социална и икономическа информация, целяща да осигури качествени данни за по-добри здравни политики и решения в страната, предава БГНЕС.

България е на четвърто място в ЕС по затлъстяване сред децата, а като общ процент на затлъстяване на населението ни България е сред водещите страни в съюза по затлъстяване, коментира Аркади Шарков, здравен икономист. Затлъстяването на свой ред повишава риска от диабет, остеопороза, остеоартрит, гръбначни изкривявания, ставни проблеми, високо кръвно.

По данни на UNICEF от септември 2025 г. България е сред страните с най-високи нива на затлъстяване при децата в Европа, като почти едно от всеки три деца е с наднормено тегло. Данни от проведено в периода 2022-2024 г. проучване в рамките на Европейската инициатива на Световната здравна организация за наблюдение на затлъстяването при деца (COSI) показват, че 17,8% от децата на възраст 6-9 г. в България консумират безалкохолни напитки по-често от три пъти седмично.

Ключово условие за въвеждането на подобен данък е приходите от него да бъдат целево инвестирани в програми за детско и училищно здраве, насърчаване на здравословното хранене, както и в превенция и образователни кампании, посочва Шарков. Подобен данък вече е въведен в редица държави в света. В Европейския съюз няма един унифициран данък - всяка страна прилага собствена ставка и обхват. Някои държави облагат само ако захарното съдържание надвишава определен праг. Други имат степенувани ставки според съдържанието на захар. Трети използват фиксирани суми за литър, а четвърти прилагат комбинирани модели на облагане.

Според Световната здравна организация над 80% от смъртните случаи в Европейския регион се дължат на хронични незаразни болести, като нездравословното хранене e сред водещите предотвратими рискови фактори, a повишената консумация на свободни захари е сред основните причини за повишените нива на затлъстяване както сред възрастните, така и сред подрастващите.

Някакъв вид допълнително облагане на подсладените безалкохолни напитки има във Франция, Великобритания, Ирландия, Унгария, Белгия, Португалия, Хърватия, където подобен акциз вече е въведен, а тази година и в Литва и Естония се въвежда идентично облагане. Ако се въведе подобен акциз, консумацията на подсладени безалкохолни напитки спада с 15%, сочи проучване. Това подобрява общото здравно състояние на хората, а повишава и доходите в хазната, казва още експертът. Доклад на ОИСР сочи, че 30% от 15-годишните в България консумират подсладени безалкохолни напитки ежедневно.

По данни на НСИ потреблението на газирани напитки средно на лице от домакинство се е увеличило от 29 литра през 2020 г. до 37,9 литра през 2024 г., което показва устойчива тенденция на нарастваща консумация.