НЗОК е платила над 7 млн. лв. за лечението на изловените любители на хазарта

Националната здравно-осигурителни каса започва проверки на базата на засечените 22 000 регистрирани посещения в игрални зали от 3890 пациенти, които се водях хоспитализирани по същото време. Болнавите играчи в казина и зали бяха установени след засичане на поддържаната от НАП база данни за регистрирани посещения в хазартни обекти и системата на НЗОК, предоставяща информация за начало и края на хоспитализацията.

„Това, което оповестяваме, не е сензация, а резултат от сериозен анализ на данни, предоставени от НАП. Сумата, изплатена за тези хоспитализации, вероятно надхвърля 7 млн. лева, като в нея не са включени разходите за медицински изделия и лекарствени продукти, които ще бъдат изчислени допълнително след приключване на проверките“, заяви подуправителят на НЗОК, проф. Момчил Мавров. Така само по линия на любовта към хазарта на предполагаемо хоспитализирани българи на системата вероятно са нанесени огромни щети, като не е ясно колко други фиктивни хоспитализации плаща осигурителната каса. На този етап НЗОК не прави изводи за вина, измами или организирани схеми. Данните са основание за започване на проверки, които ще изяснят всички факти и обстоятелства по всеки отделен случай.

„Говорим за данни, които не съвпадат и изискват контрол. Заключения за нарушения и санкции ще бъдат правени едва след приключване на проверките. Целта на предприетите действия е защита на публичния ресурс и подобряване на контрола с възможностите, които дава централизацията на електронните системи“, подчерта проф. Мавров.

Фиктивните хоспитализации са честа практика, като понякога пускането на болните вкъщи се прави за тяхно удобство, но понякога постъпването за лечение е напълно ненужно и се заплащат скъпи патеки само за да се получат безплатни изследвания, включени в тях.