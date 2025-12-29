Пациенти са били в казина, докато са се водили в болница

Pixabay 3890 пациенти са пребивавали в игрални зали във времето, през което са били хоспитализирани.

Националната здравноосигурителна каса сигнализира за изключително сериозни несъответствия в отчетените хоспитализации на здравноосигурени лица. Докато са били хоспитализирани, пациенти всъщност са се намирали в игрални зали.

Предварителен анализ на данните за първото полугодие на 2025 г., изготвен от НАП, показва, че са регистрирани над 22 000 посещения в игрални зали, извършени от лица, които по същото време официално са били приети за болнично лечение. 3890 пациенти са пребивавали в игрални зали във времето, през което са били хоспитализирани. Инициирана е проверка от НЗОК. Паралелно с това институцията ще предприеме последващи контролни действия, в рамките на своите законови правомощия.

При констатиране на нарушения ще бъдат налагани санкции и възстановявани суми, съответно за неосъществени хоспитализации или за неспазване на алгоритмите на клиничните пътеки/процедури в лечебните заведения.

При необходимост, в хода на проверките, ще бъдат уведомени и други компетентни институции, засегнати от подобни практики, с цел осигуряване на координиран, ефективен и навременен институционален отговор.