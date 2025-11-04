След проверка правата на втория човек в НЗОК са върнати

Всички правомощия и контролни функции на подуправителя на НЗОК проф. Момчил Мавров са възстановени със заповед на управителя доц. Петко Стефановски, съобщиха от НЗОК. Това става след приключването на вътрешната проверка от Инспектората в Централното управление във връзка с работата на дирекция "Медицински изделия и помощни средства". Продължава проверката в други звена на управлението. При констатирани нарушения или пропуски в дейността на администрацията, те ще бъдат отстранявани своевременно, посочват в лаконично съобщение от институцията, която догодина ще харчи над 5,5 млрд. евро.

И Стефановски, и Мавров са излъчени от ГЕРБ, а изборът им в парламента стана с гласовете на депутатите на Делян Пеевски. От ПП коментираха отнемането на правомощията на Мавров като борба за порциите в държавата.