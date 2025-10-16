Подуправителят на НЗОК е с отнети права заради проверка

Управителят на НЗОК Петко Стефановски е отнел правомощията на подуправителя Момчил Мавров заради течаща проверка. Това съобщиха от институцията, която разпределя над 9,5 млрд. лв. годишно, след като от дни витаят слухове за разрив в ръководството й. Вчера от ПП определиха решението като борба за порциите в държавата между различни групи.

Проверката ще е на дейността на всички дирекции и административни структури в НЗОК. Тя е комплексна и ще обхване както минал период, така и функционирането на институцията от началото на мандата на настоящия управител, поясняват от здравната каса. За да бъде проверката максимално безпристрастна и обективна, правомощията на проф. Момчил Мавров, подуправител на НЗОК, са ограничени, тъй като той е заемал поста вр.и.д. управител на НЗОК в периода 17.04.- 04.10.2024 г. включително, пише в съобщението.

Проверката на управителя не поставя под риск оперативната работа на НЗОК, предоставяните услуги на всички здравноосигурени лица, както и взаимодействието и плащанията към договорните партньори на организацията, посочват още от касата.

И Стефановски, и Мавров са излъчени от ГЕРБ. Назначаването на Мавров стана в края на ноември 2023 г. със скандал, като той го дължи на гласовете на ГЕРБ и ДПС. По това време управител на касата беше човек на ПП-ДБ - Станимир Михайлов. Той обаче бе финтиран с процедурни номера няколко месеца по-късно и така в посочените от касата месеци Мавров се оказа единствен шеф в касата. Очаквано, Конституционният съд отмени уволнението на Михайлов, но малко по-късно неговият мандат изтече, като и за продължителността му имаше големи спорове. Петко Стефановски беше единствена номинация за управител в парламентарната процедура, като бе излъчен от ГЕРБ. На 20 март Стефановски бе избран, като отново помогнаха гласовете от депутатите на Пеевски.