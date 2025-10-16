Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Подуправителят на НЗОК е с отнети права заради проверка

Управителят е разпоредил да се анализира дейността на всички звена в институцията

Днес, 11:29
Момчил Мавров е с отнети правомощия като подуправител на НЗОК.
БГНЕС
Момчил Мавров е с отнети правомощия като подуправител на НЗОК.

Управителят на НЗОК Петко Стефановски е отнел правомощията на подуправителя Момчил Мавров заради течаща проверка. Това съобщиха от институцията, която разпределя над 9,5 млрд. лв. годишно, след като от дни витаят слухове за разрив в ръководството й. Вчера от ПП определиха решението като борба за порциите в държавата между различни групи.

Проверката ще е на дейността на всички дирекции и административни структури в НЗОК. Тя е комплексна и ще обхване както минал период, така и функционирането на институцията от началото на мандата на настоящия управител, поясняват от здравната каса. За да бъде проверката максимално безпристрастна и обективна, правомощията на проф. Момчил Мавров, подуправител на НЗОК, са ограничени, тъй като той е заемал поста вр.и.д. управител на НЗОК в периода 17.04.- 04.10.2024 г. включително, пише в съобщението.

Проверката на управителя не поставя под риск оперативната работа на НЗОК, предоставяните услуги на всички здравноосигурени лица, както и взаимодействието и плащанията към договорните партньори на организацията, посочват още от касата.

И Стефановски, и Мавров са излъчени от ГЕРБ. Назначаването на Мавров стана в края на ноември 2023 г. със скандал, като той го дължи на гласовете на ГЕРБ и ДПС. По това време управител на касата беше човек на ПП-ДБ - Станимир Михайлов. Той обаче бе финтиран с процедурни номера няколко месеца по-късно и така в посочените от касата месеци Мавров се оказа единствен шеф в касата. Очаквано, Конституционният съд отмени уволнението на Михайлов, но малко по-късно неговият мандат изтече, като и за продължителността му имаше големи спорове. Петко Стефановски беше единствена номинация за управител в парламентарната процедура, като бе излъчен от ГЕРБ. На 20 март Стефановски бе избран, като отново помогнаха гласовете от депутатите на Пеевски.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

управител на НЗОК, подуправител на НЗОК

Още новини по темата

Управляващите създават нови постове за партийни назначения
17 Юли 2025

С гласове от Пеевски ГЕРБ избра управител на НЗОК
20 Март 2025

Изборът на управител на НЗОК е предизвестен
20 Февр. 2025

ГЕРБ пак се устреми да овладява здравната каса
07 Февр. 2025

Станимир Михайлов е вписан като управител на НЗОК
07 Окт. 2024

Избухна нов политически скандал около управителя на НЗОК
04 Окт. 2024

НЗОК задвижва връщането на стария управител
03 Окт. 2024

КС отмени безпардонното уволнение на шефа на НЗОК
24 Септ. 2024

Скандалът с оставката на шефа на НЗОК вече е в Конституционния съд
26 Апр. 2024

ГЕРБ и ДПС обезглавиха здравната каса
17 Апр. 2024

НЗОК и 240-те разбойници
04 Дек. 2023

ГЕРБ и ПП-ДБ пожертваха ръководството на НЗОК заради раздорите си
01 Дек. 2023

С лют скандал НС избра подуправител на здравната каса
30 Ноем. 2023

Партиите имат 3 дни да предложат подуправител на НЗОК
10 Ноем. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар