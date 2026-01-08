Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Нови изследвания откриха връзка между консервантите и рака

Учените поискаха по-строги регулации за употребата на веществата в храните

Днес, 10:05
Всички пакетирани храни са пълни с консерванти.
Pixabay
Всички пакетирани храни са пълни с консерванти.

По-високата консумация на някои консерванти в храните е свързана с повишен риск от диабет тип 2 и рак, сочат две проучвания, публикувани в медицинските списания Nature Communications и BMJ. Резултатите може да имат важни последици за общественото здраве, като се има предвид повсеместното използване на тези добавки в световен мащаб, смятат изследователите. Въпреки че са необходими допълнителни проучвания, те вече настояват за преоценка на регулациите за употребата на консерванти, най-вече в ултрапреработените храни.

Консервантите са вещества, добавяни към пакетирани храни, за да удължат срока им на годност. Предишни експериментални проучвания са показали, че някои консерванти могат да увредят клетките и ДНК, но все още липсват солидни доказателства, свързващи консервантите с риска от диабет тип 2 или рак.

Новите две проучвания стъпват върху голямо френско изследване, в което от 2009 до 2023 г. е проследено храненето на над 100 000 французи. Освен общото въздействие на консервантите, 17 вещества са анализирани поотделно. В проучването за рака, публикувано в BMJ, от 17-те индивидуално проучени консерванти 11 не са били свързани с честотата на рака. При няколко вещества обаче резултатите са по-тревожни.

Калиевият сорбат е свързан с 14% по-висок риск от рак като цяло и 26% по-висок риск от рак на гърдата, докато сулфитите са свързани с 12% по-висок риск от рак като цяло. Натриевият нитрит е свързан с 32% по-висок риск от рак на простатата, докато калиевият нитрат е свързан с по-висок риск от рак като цяло (13%) и рак на гърдата (22%). Общите ацетати са свързани с повишен риск от рак като цяло (15%) и рак на гърдата (25%), докато оцетната киселина е свързана с 12% повишен риск от рак като цяло.

Въпреки че са необходими повече проучвания, за да се разберат по-добре тези потенциални рискове, изследователите отбелязват, че няколко от тези съединения могат да променят пътя на имунната реакция и възпалителните процеси, а оттам идва и потенциалната връзка с рака. Това е проучване, стъпващо само на наблюдения, така че не могат да се направят категорични заключения за причинно-следствената връзка. Не може да се изключат и други, необхванати от изследването фактори. Въпреки това, групата и периодът са много сериозни, а и резултатите отговарят на съществуващите експериментални данни, които сочат неблагоприятни ефекти, свързани с рака, на няколко от тези съединения.

В проучването за диабет тип 2, по-високият прием на консерванти като цяло, на неантиоксидантни консерванти и на антиоксидантни добавки (не трябва да се бъркат с природните антиоксиданти, които са ключови за здравето) е свързан с повишена честота на диабет тип 2, съответно с 47%, 49% и 40% в сравнение с най-ниските нива на консумация.

От 17-те консерванти, проучени поотделно, по-високата консумация на 12 от тях е свързана с повишен риск от диабет тип 2.

„Това е първото проучване в света за връзката между консервантите и честотата на диабет тип 2. Въпреки че резултатите трябва да бъдат потвърдени, те са в съответствие с експериментални данни, които сочат вредните ефекти на няколко от тези съединения“, коментира пред "Гардиън" Матилд Тувие, координатор на проучването.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

здравословен живот

Още новини по темата

Алергията срещу фъстъци върви към изчезване
28 Дек. 2025

Кафето може да е полезно за хора с аритмия
10 Ноем. 2025

Има ли полезна захар
01 Ноем. 2025

Трябва ли да се вземат добавки след 50-те
20 Окт. 2025

Трябва ли да се взема магнезий
19 Септ. 2025

Колко важни са електролитите
26 Авг. 2025

5 причини за хронична умора
25 Авг. 2025

Полезни ли са доматите
18 Авг. 2025

Полезни ли са безалкохолните бира и вино
14 Авг. 2025

Арсен в ориза - трябва ли да се притесняваме
11 Юли 2025

Някои лекарства правят жегата още по-опасна
25 Юни 2025

Губим милиарди от нездравословно хранене
12 Юни 2025

Ракът на кожата засяга все по-млади пациенти
29 Май 2025

Как Дания направи здравна революция с хляба
25 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов винаги си намира приятели
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?