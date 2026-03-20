Всичко за инсулта вече е в еЗдраве

Здравното министерство добави полезна информация към библиотеката на приложението

20 Март 2026
министерство на здравеопазването
Бързата реакция при инсулт е ключова.

Нова рубрика "Инсулт" е добавена в здравната библиотека на електронното здравно досие и мобилното приложение еЗдраве, съобщи здравното министерство. Полезната информация е изготвена със съдействието на Българското дружество по неврология. Така потребителите вече имат под ръка рисковите фактори, първите симптоми и правилното поведение при съмнение за инсулт, както и практически насоки за превенция с акцент върху здравословния начин на живот и контрола на основните рискови фактори.

Отделено е специално внимание на бързото разпознаване на симптомите чрез утвърдения модел БЪРЗО, който подпомага навременната реакция и търсенето на медицинска помощ. Моделът е в съответствие с международно утвърдения подход FAST, използван в кампаниите на World Stroke Organization за разпознаване на симптомите на инсулт.

Използване на тест „Б.Ъ.Р.З.О.“ за насочване на първите действия:

Бързина – предприемете бързи действия

Ъгли на устата – едната страна на лицето увиснала ли е или е изтръпнала? Помолете човека да се усмихне. Неравномерна ли е усмивката на човека?

Ръце – едната ръка слаба ли е или е изтръпнала? Помолете човека да вдигне двете си ръце. Спуска ли се надолу едната ръка?

Затруднения в говора – говорът неясен ли е? Помолете човека да каже имената си или просто изречение.

Обадете се на телефонен номер 112 ако е невъзможно или затруднено изпълняването на теста. Всяка минута е от значение. 

Много важно е да отбележите времето, когато някой от симптомите се появи за първи път, защото от това зависи и лечението.

 

Какви други симптоми са възможни:

ОБЪРКВАНЕ, проблеми с говора, разбирането четенето и писането.

ПРОБЛЕМИ В ЗРЕНИЕТО с липса на зрение в едното или двете очи, „движещ се“ образ, отпадане на периферно зрение.

ПРОБЛЕМИ ПРИ ХОДЕНЕ, замаяност, загуба на равновесие или координация на крайниците

СИЛНО ГЛАВОБОЛИЕ без известна причина.

