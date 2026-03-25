МЗ пусна нова справка за безплатните прегледи

В здравното приложение еЗдраве се виждат не само прегледите, които се полагат, но и тези, които вече са направени.

Министерството на здравеопазването въведе нова функционалност на официалния си сайт, която дава възможност бързо и лесно да проверим на какви безплатни профилактични прегледи, изследвания и имунизации имаме право, съобщиха от министерството. Новата услуга е разработена технически от „Информационно обслужване“ и позволява чрез въвеждане единствено на дата на раждане и пол да се генерира персонализирана информация за полагащите се профилактични дейности по линия на НЗОК.

Проверката е напълно анонимна, като системата не събира и не съхранява лични данни, уверяват от министерството. Новата функционалност е достъпна тук: https://www.mh.government.bg/bg/examinations.

Чрез новия инструмент хората могат лесно да се ориентират какво им се полага и кога е време за преглед. Малко известен факт например е, че хората на възраст 50 и повече години имат право на безплатен преглед за хепатит Б.

Пълната здравна информация, включително извършени изследвания и предстоящи дейности, е достъпна и в мобилното приложение еЗдраве в рубриката „Дългосрочна грижа“, както и на портала за Електронното здравно досие на https://my.his.bg. Там данните са персонални и позволяват да видите само какво предстои, но и вече извършените прегледи и изследвания.

