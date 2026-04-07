Пациентите ще оценяват лекари и болници през досието си в еЗдраве

За пръв път пациентите ще получат достъпна възможност да оценяват лекари, стоматолози, болници, аптеки и други звена от здравната система. Това ще става чрез попълване на анкета за удовлетвореност, която ще идва в електронното пациентско досие чрез линк след всяка осъществена медицинска дейност. Досието е в Националната здравноинформационна система, достъпно е и в мобилното приложение еЗдраве. Това съобщи днес управителят на НЗОК доц. Петко Стефановски. По думите му има консенсус между всички страни в системата за въвеждането на тази възможност, а "Информационно обслужване" има готовност да внедри новата функционалност. Първо обаче трябва да бъде подготвена и приета наредба по въпроса.

Здравните досиета на почти 500 000 граждани са достъпни през мобилното приложение "еЗдраве", по данни на "Информационно обслужване". Общият брой на активните потребители вече надхвърли 300 000, а останалите са свързани към тях профили. Системата е изградена така, че всеки титуляр има сигурен и удобен достъп както до собственото си електронното здравно досие, така и до вписаните в Националната здравноинформационна система прегледи, направления, рецепти, ваксини, хоспитализации и лабораторни резултати на децата си, припомня БТА.