РЗИ ще сдвоява здравни досиета от Видин до Маджарово

И тази седмица служители на регионалните здравни инспекции ще направят мобилни пунктове за сдвояване на здравни досиета из цялата страна. Процедурата отнема няколко минути и е необходима за хората, които нямат електронен подпис, а искат да имат мобилното приложение еЗдраве в телефона си. Служителите правят еднократно удостоверяване, след което приложението е налично за ползване.

ЕЗдраве позволява човек да следи направленията, рецептите, хоспитализациите, прегледите си, а също и да има на едно място всички резултати от изследвания, платени от НЗОК. Това е важно не само за гражданите, но и за касата, тъй като със здравното досие всеки може да следи какви медицински дейности се пишат на името му и да установи бързо ако болница си е измислила несъществуваща операция например, за да източи пари от фонда с неговите лични данни.

През периода 24–31 август 2025 г. екипите ще посетят и големи, и малки градове и села, както и курорти – от Бургас и Слънчев бряг, през Видин, Враца, Габрово и Пазарджик, до Крумовград, Трън и Маджарово. Сред акцентите в програмата са пунктът край басейна на СПА хотел в Кюстендил и съчетаването на информационната кампания с футболен турнир във Вършец. В Добричка област инициативата достига и до малките села Плачидол, Бранище, Победа и Паскалево.

Карта на пунктовете за тази седмица е публикувана на сайта на здравното министерство.