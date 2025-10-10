В еЗдраве вече има рубрика за депресии и психично здраве

министерство на здравеопазването ЕЗдраве събира на едно място прегледи, направления, изследвания, резултати, но също и препоръчителни прегледи и изследвания и здравна библиотека с информация за различни проблеми.

В здравната библиотека на приложението еЗдраве вече има раздел за психично здраве. В раздела по достъпен и разбираем начин е представена информация за най-честите психични разстройства, тревожността и депресията, техните симптоми, възможностите за подкрепа и значението на ранното разпознаване и лечение, съобщи здравното министерство.

Модулът „Здравна библиотека“ събира на едно място проверена информация, предоставена от Министерството на здравеопазването, партньорски институции и експерти в различни области. В него към момента има полезна информация за грижата за бебето през първата година, заболявания и ваксини, здравословното хранене, вредите от тютюнопушенето, как да предпазим децата на пътя, вредите от алкохола, затлъстяването и физическата активност.