Лекар от Нигерия спаси детското отделение в Каварна

Днес, 07:53
Д-р Моде няма проблем в общуването с пациентите, тъй като говори български.
Факел Каварна Плюс
Д-р Моде няма проблем в общуването с пациентите, тъй като говори български.

България е сред водещите държави в ЕС по брой студенти по медицина, като над половината са от чужбина. След това обаче не успява да задържи достатъчно от тези възпитаници у нас. Пример за обратното е новият шеф на детското отделение в МБАЛ-Каварна. Д-р Белло Данге Моде е от Нигерия, завършил е Медицинския университет във Варна и в последните години работи активно в различни болници в страната, представят го от местния вестник "Факел-Каварна плюс". Поканата на управителя на МБАЛ-Каварна Цветанка Димитрова приема с охота, защото смята, че може да спечели сърцата на пациентите и работи за тяхното здраве. Средно на последната си месторабота е преглеждал на ден по 30-40 деца.

Д-р Моде е в България от над 20 години, владее добре българския език и не мисли, че ще има проблеми в общуването с болните малчугани и родителите им. Вече е на новото си работно място. Спасява детското отделение в Каварна, след като досегашният шеф внезапно напуска и отива на нова работа, вероятно част от голямата миграция на педиатри в страната покрай няколко нови клиники и болници.

