Уволнена здравна шефка оглави столичната здравна каса

Иванка Динева се връща на поста след спечелено дело

Днес, 18:21
Иванка Динева, която бе уволнена от шефското място в агенция "Медицински надзор", се е завърнала като директор на столичната здравна каса, съобщиха сайтовете clinica и "Медиапул". Така, въпреки непрекъснатите проблеми, Динева продължава да заема ключови постове по върховете на здравната система. В случая тя беше възстановена начело на столичната РЗОК, след като спечели в съда дело срещу уволнението си оттам. Това стана през 2023 г., но междувременно Динева бе назначена за директор на медицинския надзор, затова се връща в касата чак сега.

Кандидат за управител осъди НЗОК за незаконно уволнение
Иванка Динева, която се отказа от надпреварата за управителския пост на НЗОК, е осъдила касата за уволнението си като шеф на столичната РЗОК. Това съобщи самата тя във "Фейсбук". Софийският районен съд е постановил, че уволнението й е незаконно.
30 Дек. 2023

Иванка Динева беше шеф на столичната здравна каса през 2020-2022 г. През септември 2022 г. бе уволнена дисциплинарно, като неофициално се твърдеше, че е "забравила" да връчи актове за глоби на провинени болници, а също и заради поръчкова проверка срещу проф. Александър Оскар. Динева беше кандидатурата на ГЕРБ в най-оспорвания конкурс за управител на НЗОК, но след като наяве излязоха спорни моменти от професионалната й биография, тя остана без подкрепа и вместо нея бе назначен Станимир Михайлов. Михайлов на свой ред влиза и излиза от редица ключови постове в здравеопазването, а в момента е председател на надзорния съвет на НЗОК като зам.-министър на финансите. Динева пък бе компенсирана с шефското място в "Медицински надзор". Оттам я махна служебният здравен министър с мотиви проблеми с трансплантациите, а тя оспори критиките и обяви, че уволнението й е политическо.

