Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Здравният министър уволни шефа на медицинския надзор

Днес поисках затваряне на болница заради смърт на дете, заяви Иванка Динева

27 Февр. 2026Обновена
Иванка Динева
БГНЕС
Иванка Динева

Здравният министър Михаил Околийски освободи директора на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ Иванка Динева. Временно длъжността се поема от досегашния заместник-директор на агенцията Радка Николова.

Решението е взето след преценка на нуждите от надграждане на капацитета в ключови направления от дейността на агенцията, обясняват от МЗ. Сред мотивите е необходимостта от подобряване на координацията и ефективността при реализиране на донорски ситуации в страната, както и оптимизиране на процесите по подбор на подходящи реципиенти за извършване на трансплантации на български граждани, посочват още оттам. Промяната, според съобщението, отразява и фокуса към по-ясни механизми за прозрачност, откритост и активна комуникация с обществото и медиите.

"Това е изцяло политическо решение, което няма нищо общо с моята експертиза, с работата на екипа ми или с реалните резултати, които постигнахме през последните години", коментира Иванка Динева. Тя определи като парадоксални мотивите за подобряване на координацията на фона на приключила тези дни донорска ситуация. И съобщи, че днес е занесла документи в МЗ от приключила проверка, която показва, че лечебно заведение, в което е имало смъртен случай на дете, следва да бъде затворено, защото работи извън правилата. Според нея министърът не е пожелал да чуе за това.

ПРЕДИСТОРИЯ

Иванка Динева беше кандидат за управител на НЗОК, издигната от ГЕРБ, но изборът й пропадна, след като ПП-ДБ извадиха скандали около нея и оттеглиха подкрепата си. Преди да оглави медицинския надзор, беше директор на столичната здравна каса, но бе освободена оттам, по неофициална информация - с дисциплинарно уволнение. Впоследствие тя успя да осъди касата за незаконно уволнение.

Агенция "Медицински надзор" е една от най-ключовите агенции в здравната система – тя координира трансплантациите, контрола над болниците и т.н.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

агенция Медицински надзор, Иванка Динева

Още новини по темата

Шеф в медицинския надзор е уволнен за непристойно поведение
30 Юли 2025

Чиновници няма да пътуват на игрите за трансплантирани
17 Юли 2025

Държавата командирова чиновници и заряза спортистите за Игрите за трансплантирани

12 Юли 2025

Агенция си писа 252 729 лв. бонуси за година
16 Апр. 2025

Собственик на болница заплашил шефката на "Медицински надзор"
07 Авг. 2024

Кандидат за управител осъди НЗОК за незаконно уволнение
30 Дек. 2023

Неуспял кандидат за НЗОК поема най-ключовата здравна агенция
26 Септ. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Сарафов вечен ли е или да?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Атаката срещу Радев и Доган ще нарани българите в чужбина
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?