Здравният министър уволни шефа на медицинския надзор

Здравният министър Михаил Околийски освободи директора на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ Иванка Динева. Временно длъжността се поема от досегашния заместник-директор на агенцията Радка Николова.

Решението е взето след преценка на нуждите от надграждане на капацитета в ключови направления от дейността на агенцията, обясняват от МЗ. Сред мотивите е необходимостта от подобряване на координацията и ефективността при реализиране на донорски ситуации в страната, както и оптимизиране на процесите по подбор на подходящи реципиенти за извършване на трансплантации на български граждани, посочват още оттам. Промяната, според съобщението, отразява и фокуса към по-ясни механизми за прозрачност, откритост и активна комуникация с обществото и медиите.

"Това е изцяло политическо решение, което няма нищо общо с моята експертиза, с работата на екипа ми или с реалните резултати, които постигнахме през последните години", коментира Иванка Динева. Тя определи като парадоксални мотивите за подобряване на координацията на фона на приключила тези дни донорска ситуация. И съобщи, че днес е занесла документи в МЗ от приключила проверка, която показва, че лечебно заведение, в което е имало смъртен случай на дете, следва да бъде затворено, защото работи извън правилата. Според нея министърът не е пожелал да чуе за това.

ПРЕДИСТОРИЯ

Иванка Динева беше кандидат за управител на НЗОК, издигната от ГЕРБ, но изборът й пропадна, след като ПП-ДБ извадиха скандали около нея и оттеглиха подкрепата си. Преди да оглави медицинския надзор, беше директор на столичната здравна каса, но бе освободена оттам, по неофициална информация - с дисциплинарно уволнение. Впоследствие тя успя да осъди касата за незаконно уволнение.

Агенция "Медицински надзор" е една от най-ключовите агенции в здравната система – тя координира трансплантациите, контрола над болниците и т.н.