Как да разпознаем високото кръвно

Хипертонията често се развива без ясни симптоми, затова е важно да следим редовно кръвното си

Днес, 19:29
Pixabay

Нелекуваното или недобре контролирано високо кръвно налягане води до увреждане на артериалните съдове и повишава риска от инфаркт на миокарда, мозъчен инсулт, увреждане на зрението, еректилна дисфункция, сърдечна и бъбречна недостатъчност. Затова е важно да следим редовно кръвното си. Това съветва д-р Симеон Симеонов от Комплексния онкологичен център - Пловдив по повод Световния ден за борба с хипертонията, който се отбелязва днес.

Хипертонията е едно от най-разпространените заболявания и често се развива без ясни симптоми. При липса на лечение може да доведе до необратими увреждания на кръвоносните съдове и различни органи. „Много хора живеят с високо кръвно налягане години наред, без да подозират. Дори при установени високи стойности, тъй като се чувстват добре, те често не осъзнават сериозността на проблема“, посочва специалистът.

„Ненавременното започване на лечение и отлагането му във времето водят до по-труден контрол на артериалното налягане и необходимост от прилагане на повече медикаменти. От друга страна, при ранно установяване на проблема, промяната в хранителния режим и повишаването на физическата активност могат да бъдат достатъчни за постигане на добър контрол“, допълва д-р Симеонов.

Заради заседналия начин на живот и повишените нива на стрес все по-често млади хора страдат от артериална хипертония. В много случаи единствените симптоми са главоболие, замайване, шум в ушите и кръвотечение от носа. „Тези симптоми често се отдават на преумора, недоспиване, недостатъчен прием на вода или стрес, поради което много млади хора не измерват кръвното си налягане“, предупреждава специалистът.

Кръвното налягане се счита за повишено при стойности над 140/90 mmHg. При често отчитане на стойности над тази граница е препоръчително да се консултирате с личния си лекар или кардиолог.

„Измерването на кръвното налягане у дома отнема само няколко минути, а може да помогне за предотвратяване на тежки последици. Навременната реакция и редовното проследяване спасяват живот. Погрижете се за себе си и насърчете близките си да направят същото“, призовава д-р Симеонов.

