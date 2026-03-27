Проектирането на Националната детска болница ще струва 6 млн. евро

Проектът за национална детска болница най-сетне се раздвижи. Днес "Здравна инвестиционна компания за детска болница" обяви обществена поръчка за проектиране и авторски надзор на новото лечебно заведение, което трябва да стане фокуса на детското здравеопазване в България. Прогнозната стойност на проектирането и надзора е 5,04 млн. евро без ДДС, или 6,05 млн. евро с ДДС. Офертите трябва да се подадат до 4 май, като проектирането включва идеен, технически и работен проект. Срокът за проектиране е между 210 и 300 календарни дни, а авторският надзор ще се осъществява по време на строителството с индикативен срок от 36 месеца.

От заданието се виждат окончателните параметри на новата болница. Тя ще има 26 клиники и отделения, 20 операционни зали, амбулаторно-диагностичен блок с 38 консултативни кабинета, 26 процедурни зали и 7 зали за инвазивни процедури, дневна болница, отделения по образна диагностика и нуклеарна медицина, лабораторен комплекс, както и административно-стопански блок, вертолетна площадка, паркинг, технически и обслужващи помещения и др.

Предвижда се болницата да разполага с капацитет от 456 болнични легла, в двойни стаи за самостоятелно ползване. Първоначално одобрената структура е за 440 легла, но миналата година към тях са добавени още 16 легла за дългосрочни грижи, за неонатология и анестезиология и интензивно лечение на деца, при същия брой и вид клиники/отделения. Увеличени спрямо първоначалния план са и операционните зали – те трябваше да бъдат 18, но са предвидени две допълнителни или една допълнителна зала за роботизирана хирургия.

Според разчетите националната болница ще има нужда от 342 лекари, 577 медицински сестри, 365 медицински асистенти, 178 санитари, 12 физиотерапевти. След като националният проект се забави, Бургас успя да го изпревари със своята общинска детска болница, която предизвика голяма миграция на детски лекари и здравни специалисти. Тази миграция допълнително се подсилва и от новите педиатрични звена към частни болници.

През първата си година болницата трябва да приеме 16 494 пациенти, да направи 7310 операции, да приеме 28 999 спешни случая и да даде 99 444 амбулаторни консултации. В следващите години тези показатели трябва значително да се повишат.

В рамките на лечебното заведение ще бъдат осигурени спешна и високоспециализирана консултативна педиатрична помощ, интензивно лечение на деца, включително с възможности за продължителна дихателна реанимация, неонатологична помощ с възможности за обслужване на деца, родени с висока степен на недоносеност и изключително ниско тегло при раждане, комплексно обслужване на деца с вродени аномалии, хронични, включително редки заболявания и увреждания и други тежки заболявания, услуги по продължително лечение, рехабилитация и палиативни грижи.