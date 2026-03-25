Нови данни показват шокиращи нива на хронични болести у нас

Над 1 млн. живеят със сърдечни проблеми, а над 800 000 - с диабет

Днес, 19:37
Над 20 000 българи са чули за пръв път диагнозата диабет тази година.
Нова статистика показва шокираща картина на социално значимите заболявания у нас. Актуалните данни стават за пръв път общодостъпни почти в реално време – с няколко дни закъснение, на сайта на Националната здравноинформационна система (НЗИС). Публикува ги "Информационно обслужване" въз основа на данните, подавани от медицинските специалисти, съобщи здравното министерство. Именно те отразяват реално въведената в системата медицинска информация. Социално значимите заболявания са сърдечно-съдовите, диабет, астма и др. 

Най-голям брой българи – 1 128 351, са диагностицирани с исхемична болест на сърцето. Само от началото на тази година хората, които за пръв път чуват тази диагноза, са 27 409. За по-малко от три месеца имаме и 7811 случая на инфаркт. Във възрастовите групи под 50 г. новите случаи на инфаркт от тази година са малко над 1000. Най-младият пациент с тази диагноза е на възраст под 20 г. 

Диабетът също се оказва истинска епидемия – 741 337 души имат диабет тип 2, а още 75 112 – по-редкия диабет тип 1. Тази година за пръв път са диагностицирани 18 221 души с диабет тип 2 и 2298 души с диабет тип 1.

343 450 българи живеят с хронични болести на долните дихателни пътища, като новорегистрирани са 14 169. От астма страдат 201 095 души, от тях 5202 са установени тази година.

