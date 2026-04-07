Първият от шест модерни центъра за инсулт е готов

В столичната университетска болница "Св. Анна" днес беше открит първият напълно завършен строук център – високотехнологично звено за диагностика и лечение на инсулт. С пари от Плана за възстановяване и устойчивост трябва да се изградят още пет такива модерни структури, като здравното министерство уверява, че ще успее да спаси финансирането въпреки изтичащите срокове. Надеждите са, че с тях и с оборудването на още 17 болници, в България ще се спасяват повече пациенти с инсулт.

В шестте строук центъра (от англ. – инсулт) ще се извършват интервенционална диагностика и ендоваскулно лечение на мозъчно-съдови заболявания. Новият център разполага с високотехнологично оборудване, включително бипланова ангиографска система и системи с изкуствен интелект за подпомагане на диагностиката. Това позволява прилагането на съвременни, минимално инвазивни методи на лечение и по-бързо възстановяване на пациентите.

Останалите пет строук центъра се изграждат в момента в столичните болници „Пирогов“ и „Св. Иван Рилски“, както и в УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен и УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна.

Паралелно с това, в 17 областни лечебни заведения ще бъдат създадени центрове за диагностика на мозъчно-съдови заболявания. Те ще имат връзка в реално време с шестте високотехнологични строук центъра. Това ще се случва чрез специално създадена дигитална платформа.

В "Св. Анна" има строук център от 10 години, но сега преминаваме към качествено ново ниво с техниката, осигурена по ПВУ, обясни директорът на болницата Славчо Близнаков. Лечебното заведение има и изграден симулативен център, който ще служи за обучаване на лекари, които да извършват необходимите дейности за лечение на инсулти в другите строук центрове.

Всяка година в "Св. Анна" се приемат хиляда пациенти, пострадали от исхемичен инсулт, от които около 300 се лекуват с тромболиза и около 70 – с тромбектомия, а има възможност за двойно по-голям прием, обясни още д-р Близнаков. Годишно в България има близо 45 000 случая на инсулт. При инсулта е ключово да се разпознаят първите симптоми, тъй като моментът на настъпването е от ключово значение за лечението. Повечето инсулти обаче се получават нощем при възрастни хора, които невинаги имат близки и така част от времето се губи.

Две трети от инсултите се излекуват на 100%, обяснява директорът на "Св. Анна" пред БТА. Пациентите със среднотежки инсулти и неврологична симптоматика се възстановяват между три и шест месеца, като те се нуждаят след това от рехабилитация, физиотерапия, което е много тежко за близките, добави д-р Близнаков.