Ако някой до вас внезапно не може да говори, не може да се усмихне симетрично или не може да вдигне ръка – това е инсулт – позвънете веднага на 112. Това единствено изречение споделят днес от Асоциацията за инсулт и афазия по повод Световния ден за борба с инсулта. Това изречение може да спаси живот, защото при инсулта всяка минута е важна, посочват специалистите.

Мозъчният инсулт е втората по честота причина за смъртност и водеща причина за инвалидизация при възрастни хора. На всеки шест секунди по света един човек губи живота си заради мозъчен инсулт. В България годишно се регистрират около 35 311 случая, като над 7000 от тях завършват с фатален изход, поставяйки страната ни на първо място в Европейския съюз по смъртност от инсулти, коментират и от столичната УМБАЛ "Св. Екатерина".

Какво трябва да се следи и какво трябва да се направи при съмнение за инсулт - публикуваме съветите на групата болници "Аджъбадем Сити Клиник". След настъпване на исхемичен инсулт, в острата му фаза, мозъчните клетки загиват бързо - около 2 млн. за минута. В рамките на първите няколко часа, съвременното лечение цели възстановяване на кръвотока на мозъка, ограничаване на количеството загинали неврони и „спасяване“ на все още живата мозъчната тъкан, посочват специалистите.

Какво е необходимо да следим?

Използване на тест „Б.Ъ.Р.З.О.“ за насочване на първите действия:

Бързина – предприемете бързи действия

Ъгли на устата – едната страна на лицето увиснала ли е или е изтръпнала? Помолете човека да се усмихне. Неравномерна ли е усмивката на човека?

Ръце – едната ръка слаба ли е или е изтръпнала? Помолете човека да вдигне двете си ръце. Спуска ли се надолу едната ръка?

Затруднения в говора – говорът неясен ли е? Помолете човека да каже имената си или просто изречение.

Обадете се на телефонен номер 112 ако е невъзможно или затруднено изпълняването на теста. Всяка минута е от значение.

Когато възникне исхемичен инсулт и кръвният поток не може да достигне до областта, която контролира определена телесна функция, тази част от тялото няма да работи както трябва. Какви симптоми ще има инсултът зависи преди всичко от местоположението и степента на увреждане на мозъчната тъкан. Почти всички сигнали от мозъка към тялото и обратно преминават по пътя си към и от мозъка, в следствие на което всяка страна на главния мозък контролира противоположната страна на тялото.

Много важно е да отбележите времето, когато някой от симптомите се появи за първи път, защото от това зависи и лечението.

Какви други симптоми са възможни:

ОБЪРКВАНЕ, проблеми с говора, разбирането четенето и писането.

ПРОБЛЕМИ В ЗРЕНИЕТО с липса на зрение в едното или двете очи, „движещ се“ образ, отпадане на периферно зрение.

ПРОБЛЕМИ ПРИ ХОДЕНЕ, замаяност, загуба на равновесие или координация на крайниците

СИЛНО ГЛАВОБОЛИЕ без известна причина.

Може ли разпознаването на инсулта да спаси живот?

Ако имате исхемичен инсулт, изключително важно е незабавно да получите медицинска помощ. Незабавното лечение може да сведе до минимум дългосрочните ефекти от инвадилизиране и да предотврати смъртта.

Какво представляват така наречените „Тихи инсулти“?

Тихите инсулти са незабелязани. Те възникват от запушване на малки кръвоносни съдове в мозъка, водещи до смъртта на нервни клетки (неврони), но без очевидни предупредителни знаци или симптоми. Около една четвърт от хората над 80-годишна възраст имат поне една такава област на тъканна смърт, известна като "тих инфаркт" в мозъка. Състоянието е по-често срещано с напредване на възрастта и при хора, които са пушачи или имат състояния, които засягат кръвоносните ви съдове, например като артериална хипертония, захарен диабет и други.

Въпреки че се наричат ​​„тихи“, тези инфаркти са свързани с фини нарушения в движението и умствената обработка на информация от засегнатия човек. Те също увеличават риска от бъдещ инсулт и деменция. Тихите инфаркти могат да се видят при пациенти чрез усъвършенстваните техники за изобразяване на мозъка като магнитно-резонансна томография и компютърна томография.

Ако се засегне лявата половина на главния мозък?

Ако инсултът настъпи в лявата страна на мозъка, дясната страна на тялото ще бъде засегната, обикновено причинявайки:

Слабост от дясната страна на тялото

Сетивни промени от дясната страна на тялото като изтръпване, мравучкане

Проблеми с говора/езика

Проблеми с мисленето и паметта

Ако се засегне дясната половина на главния мозък?

Ако инсултът настъпи в дясната страна на мозъка, лявата страна на тялото ще бъде засегната:

Слабост на лявата страна на тялото

Сетивни нарушения от лявата страна на тялото като изтръпване, мравучкане

Проблеми със зрението и пространственото мислене

Проблеми с паметта

Ако се засегне мозъчният ствол?

Когато инсулт настъпи в мозъчния ствол, той може да засегне и двете страни на тялото. Най-тежката увреда може да остави някого в „заключено“ състояние (locked in). Заключеното състояние е състояние, при което пациентът обикновено не може да говори и да се движи поради парализа на мускулите, с изключение на вертикални движения на очите и мигане. Човекът остава в съзнание, може да чува, мисли, разсъждава и разбира, а комуникацията се осъществява само чрез движения на очите.

ЛЕЧЕНИЕ

Съвременнaта препоръка е всички болни с остър исхемичен мозъчен инсулт да бъдат транспортирани максимално бързо до най-близката голяма болница, която има доказани възможности за точна диагноза и подготвени специализирани невролози, които могат да лекуват успешно мозъчни инсулти с най- съвременните диагностични и лечебни алгоритми.

У нас в 62 болници в страната се прилага съвременно лечение на инсулт. През 2024 г. болниците, лекуващи инсулт с тромболиза, са 62 от общо 140 неврологични звена в страната. Поне половината от тези 140 звена правят по-малко от 10 тромболизи на година, а за част от болниците тромболизата е лечение, което не прилагат системно. Тези данни бяха изнесени наскоро от Българското дружество по инсулт.

Давността на състоянието и своевременното започване на лечение води до значително по-добър изход от настъпилия исхемичен инсулт. Един на всеки 4-ма пациенти ще бъде функционално независим след исхемичен инсулт, лекуван до 1,5 часа от началото на инсулта, а 1 от 14 пациенти ще бъде функционално независим ако лечението започне на 4,5 час от началото на инсулта.

a) Интравенозна тромболиза

Прилага се до 4,5 часа от началото на исхемичния инсулт при пациенти, които нямат противопоказания за нейното провеждане. Инжектира се тромболитичен медикамент венозно, чрез поставен периферен венозен източник (абокат). Лекарството достига до запушеният съд в мозъка през вените, стимулира разграждането на съставните елементи на кръвните съсиреци, възстановявайки проходимостта на съда, лекувайки инсулта.

b) Ендоваскуларно лечение

В случаите, когато образуваният тромб е много голям и засяга основен мозъчен съд, се налага прилагането на ендоваскуларно лечение. При него под рентгенов контрол, през артерия, се достига до мястото на запушването в мозъчната артерия с катетър, след което съсирекът бива механично издърпан с помощта на специални устройства. Ендоваскуларното лечение се прилага до 6-ия час от началото на инсулта при пациенти, които покриват критериите за неговото провеждане и нямат противопоказания. Благодарение на добрата колаборация с клиниката по Образна диагноситка в нашата болница се провеждат образни изследвания, даващи детайлна карта на инсулта и степента на неговото развитие.