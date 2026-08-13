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Кабинетът сменя модела на заплащане в болниците

Ще се въвежда наказателна отговорност за източване на здравни средства

Днес, 08:48
Pixabay

Кабинетът на Румен Радев е поредният, който прави заявка да смени модела на финансиране в здравеопазването чрез клинични пътеки. В управленската програма е записано преразглеждане на клиничните пътеки и пилотно въвеждане на модела на диагностично-свързаните групи. За тази промяна се говори от години, но въвеждането й все така изглежда невъзможно на наша почва. Сега правителството си записва ангажимент да финализира 15-годишния период на адаптиране на модела на диагностично-свързаните групи и да обвърже качеството и резултата от медицинските услуги със заплащането им.

За контрола над болничните разходи има записани поредица от добри пожелания – контрол на разходите чрез дигитален мониторинг на хоспитализации и епикризи, включително овластяване на пациентите чрез нотификация; последващи физически проверки на нередностите; методика за оценка на риска; обвързване на възнагражденията с постигнатите финансови резултати. Заявено е въвеждане на наказателна отговорност за злоупотреби и източване на здравни средства.

За разрастването на болничната мрежа са предвидени няколко мерки. През ноември трябва да започне проверка за физически наличните болнични легла и тяхната използваемост в цялата страна. Както е известно, България е на първо място по болнични легла на глава от населението в ЕС, но използваемостта от години клони около и под 50%. В рамките на следващата година трябва да се въведат и промени, ограничаващи разкриването на нови дейности от болниците и разкриването на нови адреси на филиали на болници, с което се заобикаля необходимостта от разрешение на правителството. 

Управленската програма не подминава и огромния проблем с доплащането, но там заявките са твърде общи – ревизия на медицински стандарти, по-добър достъп до лекарства и др. По сходен начин стои и проблемът с достъпа до медицинска помощ в отдалечени райони. При спешната помощ има ангажимент в следващите месеци да се направи преглед на медицинските стандарти за задължително използване на въздушната спешна помощ, за да се предоставя тя в рамките на т.нар. "златен час" при тежки катастрофи, политравми, инфаркти и инсулти, инциденти в труднодостъпни места и др.

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Ключови думи:

клинични пътеки, диагностично-свързани групи, управленска програма

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