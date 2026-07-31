Болница посрещна министър с празни отделения и разрушен етаж

Медицинският надзор ще трябва да проверява МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ в Ловеч, след като днес здравният министър Катя Ивкова се сблъска с празни отделения и цял почти разрушен етаж в сградата на лечебното заведение.

“Проверих пет-шест отделения, от тях пациенти имаше само в едно”, заяви министър Ивкова. Проверката се извършва на фона на установеното тежко финансово състояние на лечебното заведение и необходимостта от предприемане на мерки за подобряване на управлението му.

“Освен лошото финансово състояние, е налице и безстопанственост по отношение на управлението на болницата. Има цял етаж, който преди е функционирал като отделение по Урология, който е почти разрушен, дори не е направен опит да се изнесе старата мебелировка, да се направи планиране за преобразуване на това отделение в друго”, отбеляза министърът след проверката. Според нея няма как да се постигне финансова стабилност, след като лечебното заведение работи на около 30%.