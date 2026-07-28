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Здравният министър уволни борда на "Бул Био"

В държавната фирма за ваксини от дни текат протести заради загуби

28 Юли 2026
Новите членове на съвета на директорите
министерство на здравеопазването
Новите членове на съвета на директорите

След продължилите с дни протести в държавната фирма за производство на ваксини "Бул Био", здравният министър Катя Ивкова уволни четирима членове на Съвета на директорите и назначи нови на тяхно място. Те ще останат до провеждането на конкурс.

„Бул Био - НЦЗПБ“ ЕАД е дружество със 100% държавно участие, което произвежда ваксини, серуми, лекарствени и други биологични продукти, свързани с основни обществени здравни потребности. След като години наред беше на печалба, достигаща 8 млн. лв., миналата година дружеството приключи годината на загуба, като затъването продължи и тази година – към 31 март е отчетена счетоводна загуба от 872 хил. евро.

Анализ е установил производство и продажба на продукти с отрицателна рентабилност, реализация под пълната производствена себестойност, нарастващи разходи, влошена ликвидност и недостатъчно ефективен контрол върху финансовите и производствените рискове, посочват от здравното министерство. Установени са и съществени слабости в системата за управление на качеството, включително при инспекция на Световната здравна организация. По време на протестите имаше твърдения, че продукцията на "Бул Био" не отговаря на стандартите за качество, поради което остава нереализирана. 

От съвета на директорите са освободени Десислава Билева, Бистра Колева-Маджарова, Стефан Гърчев и Румен Кофинов. За нови членове на Съвета на директорите са назначени Иво Тодоров като независим член и Климент Петров, Доротея Робева и Вероника Чанева като представители на държавата. Ани Александрова-Найденова запазва мястото си като член на Съвета на директорите.

Новият борд трябва да извърши цялостен анализ на финансовото състояние и да предприеме незабавни мерки за ограничаване на загубите и подобряване на ликвидността. Сред основните задачи са още гарантирането на непрекъснатото производство и договорените доставки, ограничаването на регулаторните рискове и възстановяването на диалога със служителите.

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Ключови думи:

"Бул био", Катя Ивкова

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