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МЗ спешно проверява болница за смърт на бебе

Проверяват се лечебни заведения в Търговище и Сливен за два трагични инцидента

Днес, 11:05
Катя Ивкова
министерство на здравеопазването
Катя Ивкова

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова разпореди спешни проверки на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ в Търговище и Сливен след два смъртни случая, обяви здравното министерство.

Миналата нощ в МБАЛ Търговище е починало 6-месечно бебе, съобщават от ведомството. Контролът по случая е възложен на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. По първоначални данни детето първо е било хоспитализирано в болницата в Попово, след което е транспортирано към лечебното заведение в Търговище, където по-късно е настъпила смъртта му. Проверяващите екипи ще изясняват в детайли хронологията на събитията, действията на медицинските екипи и правилното прилагане на диагностично-лечебните алгоритми.

Проверка е разпоредена и по случая с починалата родилка в Сливен. Тежкият случай е от изминалата седмица и касае смъртта на родилка в МБАЛ "Д-р Иван Селимински" - гр. Сливен.

Министерството на здравеопазването изисква пълно съдействие от ръководствата на всички замесени лечебни заведения. Целта на проверките е да се установи има ли допуснати пропуски в медицинското обслужване, забавяне на реакцията или нарушение на медицинските стандарти.

„Всеки един детайл около тези два трагични случая ще бъде детайлно разследван. Обществото и близките на починалите заслужават категорични отговори", заявява министър Ивкова. Резултатите от докладите на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ ще бъдат оповестени публично веднага след приключване на проверките.

С ръководството на медицинския надзор има брожения, след като министърът върна на поста уволнената преди три месеца Иванка Динева. Ивкова смята, че Динева трябва да си понесе отговорността, като се върне и продължи задълженията си. Самата Динева пък свърза уволнението си точно с друг трагичен инцидент в болница - смърт на дете, и подготовка на документи за затваряне на въпросното лечебно заведение.

Очаквайте подробности

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Ключови думи:

болници, смърт на пациент, Търговище

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