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Здравната каса плаща все повече легла

Само за година болничната база в София се е разширила с нови 300 легла

11 Юни 2026
Въпреки че в някои области има намаление, като цяло болничната мрежа у нас продължава да се разраства.
Pixabay
Въпреки че в някои области има намаление, като цяло болничната мрежа у нас продължава да се разраства.

Въпреки че България е на водещо място в ЕС по брой болнични легла на глава от населението, системата продължава да намира начин да се разраства. Така към април у нас вече има 50 329 легла, финансирани по клинични пътеки от здравната каса. Преди година по същото време броят им беше под 50 000.

Увеличението е почти изцяло за сметка на столичните лечебни заведения, които са увеличили легловата си база с над 300 легла за една година. Така в София има 12 810 легла, а в същото време има област като Видин с едва 284 легла. Достъпът на хората до здравеопазване у нас е силно неравнопоставен, като има населени места, където спешната помощ е единствена медицинска грижа. Има и областни градове, където е трудно човек да намери детски лекар, и т.н.

В голяма част от областите максимумът очевидно е достигнат, тъй като разлика в легловата база няма, показва сравнение на данните на сайта на НЗОК. Така е в Бургас и Варна от по-големите градове. Няма промяна в базата и в повечето по-малки области, но там няма и натиск за разкриване на нови здравни звена. Намаление на болничните легла има в Плевен – от 2670 на 2653, във Велико Търново – от 1335 на 1320, в Кърджали – от 488 на 458, и др.

Втората област с най-много болнични легла след София е Пловдив – 7552, следвана от Бургас – 3524, и Варна – 2913. На другия край са Видин с 284, Ямбол с 376 и Перник с 397 легла.

Използването на тези болнични легла остава около 50%, макар незначително да се повишава в сравнение с април 2025 г. – от 54,50 на 55,78%. Това означава, че почти половината легла не се ползват, макар че и тук картината е доста разнородна. Специализираните болници например често доближават 80-90% използваемост на легловата база, особено тези за рехабилитация. В същото време МБАЛ "Поморие" има използваемост от 19,05%. Болница "Кардиолайф" във Варна е даже под този процент – 14,71% използваемост.

В София използваемостта на болничните легла варира от 81,15% за "Софиямед" и 72,20 за "Св. Анна" (Окръжна) до едва 9-10% за някои специализирани болници. Като цяло в столицата натоварването също е ниско – средно 56,32%. Данните показват и че хората в по-малките области пътуват за лечение в съседни области с повече болници. В Разград например има само една МБАЛ, но и тя запълва под 50% леглата, докато в Русе използваемостта надхвърля 60%. В Перник използваемостта е 42%, въпреки че също има само една МБАЛ, очевидно поради близостта със София.

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Ключови думи:

болници, НЗОК, Здравна каса, болнични легла

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