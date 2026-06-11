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Депутатите търсят втори подуправител на НЗОК след оставките

Номинации ще се събират в следващите пет дни

11 Юни 2026
БГНЕС

Депутатите имат пет дни да номинират втори подуправител на НЗОК, след като сегашният управител Петко Стефановски и заместникът му Момчил Мавров подадоха оставки заради снетото политическо доверие на "Прогресивна България". Днес здравната комисия прие процедурни правила за избора, за да може начело на касата да застане временно нов шеф.

Предложенията за подуправител се правят от парламентарните групи и се внасят чрез председателя на Народното събрание до Комисията по здравеопазване, която ги разглежда, допуска кандидатите, провежда изслушването и докладва резултатите от проведеното изслушване в пленарната зала, предвиждат одобрените от здравната комисия процедурни правила. Предложението да се задейства тази процедура е на ПБ.

Първоначалният срок от три дни бе удължен на пет с широка подкрепа, за да няма съмнение за предварително определен човек, по думите на Николай Денков от "Продължаваме промяната". Според Катя Панева от „Демократична България“ подуправителят ща администрира големи средства, затова трябва да е човек с високо ниво на почтеност.

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Ключови думи:

Петко Стефановски, Момчил Мавров, НЗОК, подуправител на НЗОК

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