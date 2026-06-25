Здравната каса е на крачка от ново ръководство

Прозрачност и превантивен контрол на здравните разходи ще бъдат приоритетни за бъдещия подуправител на здравната каса Асен Меджидиев. Д-р Меджидиев, който бе предложен от парламентарната група на „Прогресивна България“, е единственият кандидат за поста. Очертава се той да стане единственият легитимен човек в ръководството на касата до избор на нов управител. Сегашният управител Петко Стефановски и подуправителят Момчил Мавров подадоха оставки поради снето политическо доверие към тях.

Като най-важни за добро развитие на НЗОК д-р Меджидиев изтъкна контрола на публичните средства за здравеопазването и сътрудничеството с институциите, като така ще се осигури по-доброто разпределение на средствата за здравните услуги. Кандидатът за поста посочи също и осигуряване на по-широк достъп до медицински услуги, профилактични прегледи, повишаване на качеството на медицинската и денталната дейност. Отбеляза развиването на лечебни заведения за палиативни грижи и долекуване, за да се намалят разходите за допълнителна хоспитализация на пациентите. За повишаване на удовлетвореността на пациентите д-р Меджидиев говори за създаване на анкетни карти, в които те да оценяват цялостното си изживяване по време на медицинските си процедури. Така ще се осъществява превантивен контрол, не само проверки по сигнали от пациенти.

Сред споменатите днес идеи беше и създаването на аналитичен отдел, който да прави сравнения с европейските показатели и така на база на анкетните карти на пациентите да се формира коефициент, който да влияе на заплащането.

Меджидиев беше критикуван от опозицията, че е продължение на статуквото, тъй като подуправителят в оставка Момчил Мавров е бил началник на кабинета му в здравното министерство. Той коментира по този повод, че няма как да оценява работата на предишен човек на поста, но каза, че е удовлетворен от работата на Мавров в МЗ. Меджидиев изрази и готовност да осигури евентуално разследване на работата на проф. Мавров и доц. Стефановски.

По-рано днес от „Демократична България“ внесоха проект за изменение на Закона за здравното осигуряване, в който предлагат да се закрие позицията на втори подуправител на НЗОК.