В 5 общини няма нито една медицинска сестра

България е изправена пред задълбочаваща се криза поради острия недостиг на специалисти по здравни грижи, сред които медицински сестри, фелдшери и акушерки. Данните за 2025 г. разкриват драстично неравномерно разпределение на кадрите в страната, което поставя под риск достъпа до здравеопазване за хиляди граждани. В поне пет общини няма нито една медицинска сестра, показва изследване на ИПИ.

Общият брой на специалистите по здравни грижи у нас остава сравнително стабилен – малко над 42 хиляди души. Проблемът е в разпределиено на специалистите. В 5 общини — Опан, Трекляно, Копривщица, Дългопол и Ковачевци — няма регистриран нито един специалист по здравни грижи, а в други 104 общини (над 1/3 от всички в страната) работят едва между 1 и 10 специалисти.

Основната част от медицинския персонал е концентрирана в големите градове. Столицата разполага с близо 10 хиляди специалисти, Пловдив – с около 4 хиляди, а Варна – с близо 2,9 хиляди. Едва 7 общини в България имат над 1000 специалисти.

Показателят за осигуреност на населението спрямо броя на медицинските специалисти очертава сериозен контраст. Най-добре осигурени са общините Плевен (55 души на един специалист), Панагюрище (75), Смолян (79), Враца и Пловдив (по 82). Плевен продължава да се утвърждава като водещ медицински център благодарение и на регионалния медицински университет.

Най-критично е положението в Главиница, Болярово, Хитрино, Мъглиж и Лесичово, където на един медицински специалист се пада грижата за над 2500 души.