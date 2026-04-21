Съдът върна правилата за наемане на медсестри в яслите

Правилата, по които се наемат на работа медицински специалисти в яслените групи в детските градини в София, няма да бъдат променени. И занапред с тях трудов договор ще сключват районните кметове по места, а не директорите на детските градини. Това реши окончателно 3-членен състав на Върхаовния административен съд по дело, заведено по жалба на Съюза на българските медицински специалисти (СБМС) и Българската асоциация на професионалистите по здрави грижи (БАПЗГ).

То бе срещу решение на Столичния общински съвет, с което се променяше реда, по който медицинските специалисти се назначават на работа в яслените групи на детските градини. С него общинските съветници искаха трудовите договори на тези специалисти да се сключват с директорите на градините, а не с кмета на съответния район в общината. Мотивът им бе, че така ще се упражнява по-добър контрол върху дейността им и ще могат да сключват по-бързо трудови правоотношения.

Според двете организации обаче това е невъзможно, тъй като директорите не притежават съответните компетентности, за да преценят работата на медицинските специалисти. Според тях не би следвало оперативните и управленски съображения, мотивирани с по-бързото сключване на трудовите договори, да бъде приоритетно пред здравето на най-малките деца. Затова и законодателят е въвел ред, при който отговорността за избора и назначаването на кандидатите да се носи от кметовете на общините, подпомогнати от лица с медицинско образование - като РЗИ и др.

В решението си ВАС заявява, че при отглеждането на децата в детските ясли и яслени групи е важно да се съобрази първостепенното значение на грижите за здравето и специалните нужди на най-малките деца, които налагат постоянно наблюдение и помощ от медицински специалисти. В този смисъл са и изискванията в наредбата за дейността на детските ясли и кухни и здравните изисквания към тях - според тях "управлението и ръководството на детска ясла се осъществява от директор, който задължително е лице с професионална квалификация "лекар", "медицинска сестра", "акушерка", "лекарски асистент", "фелдшер" или "инспектор по обществено здраве" и с професионален опит не по-малко от една година".

Магистратите са категорични още, че "медицинските специалисти имат основна и ръководна роля в детските ясли и в яслените групи към детските градини, която се определя от медицинските им знания и опит, които са определящи при работата с децата във възрастта, когато посещават яслите и яслените групи. Подходът на работа е комплексен, като включва и съвместна работа с немедицинските специалисти - педагози, но ръководството се осъществява от медицинските специалисти".

Двете асоциации приветстват решението на съда и заявяват, че се надяват "опитите за подмяна на медицинските специалисти в предучилищното образование и извънболничната помощ от различни институции да престанат". Според тях отстраняването на медицинските специалисти от тези сфери няма да реши острия кадрови дефицит, а ще създаде нови проблеми, поставяйки в риск здравето на най-малките. Наскоро столичният кметъ Васил Терзиев обаче предложи промени точно в обратната посока - медсестрите да могат да бъдат заменяни и от педагози и да не е задължително във всяка яслена група обезателно да има медицинско лице. В подобна посока бяха и заявките на просветното министерството - яслите да минат към МОН, за да се уеднакви качеството на грижите, които получават децата до 3 г. в яслите с тези от 3-7 г. в детските градини.