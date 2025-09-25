Медия без
МОН обмисля нова специалност "Учене и грижа в ранна детска възраст"

36% повече студенти се обучават за медицински сестри в университетите 

Днес, 17:31
"Инвестициите в образование и грижи в ранното детство са с най-висока обществена възвръщаемост от всички бюджетни разходи", каза министър Красимир Вълчев
Министерството на образованието започва широка обществена дискусия за създаване на нова специалност за учене и грижа в ранна детска възраст. Това стана ясно на национална конференция за ранното детско развитие, която бе открита от просветния министър Красимир Вълчев.

По думите му в момента има кадрови проблем в яслите въпреки активираните мерки за насърчаване достъпа до висше образование на медицински специалисти. "Направихме специалностите медицинска сестра и акушерка безплатни за обучение. Добрата новина е, че тази година имаме 36% повече записани студенти, но тази крачка не е достатъчна", каза министърът. Затова МОН инициира обществено обсъждане за въвеждане на нова специалност за учене и грижа в ранна детска възраст. "Водеща в най-ранна детска възраст до три години трябва да остане медицинската грижа и това е залегнало в концепцията за новата специалност", подчерта министърът.

По думите му в тази възраст в най-голяма степен се формират основите на когнитивното, социално-емоционалното, езиковото развитие на децата. Затова инвестициите в образование и грижи в ранното детство са с най-висока обществена възвръщаемост от всички бюджетни разходи. Министърът съобщи още, че през следващите месеци ще стартират срещи с професионални групи и представители на академичните среди за обсъждане и на стандартите за ранно детско развитие, които предстои да бъдат публикувани.

Визията за изучаването на новата специалност представи проф. Галин Цоков, директор на Института по образование. Предложението е специалността "Учене и грижи в ранна детска възраст" да е ориентирана към изграждането на практически умения, чрез задължителни практики и стажове в реална работна среда - ясли, центрове за деца и социални услуги. Обучението може да е 3-годишно (професионален бакалавър) от професионално направление "Здравни грижи".

В рамките на форума д-р Аквиле Мотиеюнайте-Шулмайстер, анализатор на образователни политики и системи в Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) към ЕК, представи данни за образованието и грижите в ранна детска възраст в ЕС. Стремежът на институциите в европейските държави, както и на България, е детето да е в центъра на всяка една политика, насочена към ранното развитие и образование.

 

Проф. Галин Цоков, директор на Института по образование, представи визията за изучаването на новата специалност.
